مقتل وإصابة أربعة من قوات الجيش بقصف حوثي استهدف موقع تابع لهم شمال الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة من قوات الجيش، الإثنين، بقصف شنته مليشيا الحوثي، شمال محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأفاد مراسل قناة "يمن شباب"، أن اثنين من أفراد الجيش قتلوا، وأصيب آثنين آخرين، إثر قصف شنّته مليشيا الحوثي بطائرة مُسيّرة على موقع عسكري تابع للواء التاسع حرس حدود في جبهة الجميشات شمال الجوف.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم بطائرة مسيرة للحوثيين استهدفهم في محافظة الضالع وسط البلاد.

وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة إن "اعتداء بطيران مسير لمليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الضالع تسبب في مقتل الجندي "نصر السالمي 30 عاماً" وإصابة 3 آخرين بشظايا متفرقة في أجسادهم، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الجنود الأربعة من منتسبي اللواء الأول مشاة.

وصعدت مليشيا الحوثي من تحركاتها ضد مواقع قوات الجيش الوطني في عدة جبهات، بالتزامن مع تصعيدهم في البحر الأحمر.