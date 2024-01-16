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اليمن.. البنك المركزي يعلن حصوله على الدفعة الثانية من الوديعة السعودية 

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني مساء الثلاثاء، تحويل الدفعة الثانية من الوديعة المخصصة لدعم البنك إلى حسابه في البنك الأهلي السعودي، في ظل استمرار تراجع سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأكد البنك في بيان له نشره على موقعه الالكتروني، أنه "تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي".

وأشار إلى أن "هذا الدعم كونه يأتي في ظرف استثنائي وعصيب، وجدد شكره للملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني في مختلف المراحل، وفي كل الظروف".

ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن البنك ايداع السعودية مليار ريال سعودي (نحو 266.563 مليون دولار) في حساباته كدفعة أولى من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة حينها، والبالغ 1.2 مليار دولار.

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الواحد مساء الثلاثاء، سعر 1555 ريالا في مناطق الحكومة الشرعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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