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عدن - ياسمين التهامي - دراسة صينية ..هذا النوع من المكسرات يقوي ذاكرتك ويمنحك طاقة هائلة مهما كان عمرك؟

يعد التدهور المعرفي أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للكثيرين، ولكن يبدو أن هناك ما يمكنه المساعدة في إبطاء هذه العملية وفقا لدراسة جديدة.

ودرس الباحثون تأثير تناول الجوز في 4822 مشاركا ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما.وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 10 غرامات من الجوز يوميا، باتت وظائف الدماغ لديهم أفضل، بما في ذلك تحسين التفكير والذاكرة.

وقال الدكتور ميغ لي، الذي قاد الدراسة: "من خلال تناول أكثر من 10 غرامات (أو ملعقتين صغيرتين) من الجوز يوميا، يمكن تحسين الوظائف الإدراكية لدى المسنين بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون الجوز".

وفي حين ما يزال سبب هذا التحسن في وظائف الدماغ غير واضح، يشير الباحثون إلى أنه قد يكون مرتبطا بالآثار المضادة للالتهاب ومضادات الأكسدة للجوز.

وأضاف الدكتور لي: "من المعروف أن الجوز غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية، التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة المعرفية".