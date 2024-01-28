شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشف كيف تبتعد عن الفواتير المرتفعة للكهرباء بفضل هذه الأجهزة المنزلية المدهشة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توجد العديد من الأجهزة المنزلية التي تزيد من فاتورة الكهرباء بشكل خيالي، ولكن يمكننا التعامل معها بطريقة مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة. في هذه المقالة، سنتعرف على بعض النصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل.

تجنب ترك الأجهزة في وضع الاستعداد توجد العديد من الأجهزة المنزلية التي تستهلك الكهرباء حتى في وضع الاستعداد. وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أنها لا تستهلك الكهرباء في هذا الوضع، إلا أنها في الحقيقة تسبب زيادة في استهلاك الطاقة. لذا، يجب علينا تجنب ترك هذه الأجهزة في وضع الاستعداد لفترات طويلة.

الغسالات والمجففات تعتبر الغسالات والمجففات من أكبر المستهلكين للكهرباء في المنزل. فهذه الأجهزة تستهلك 14% من فواتير الطاقة بسبب كمية الماء والهواء التي يجب تسخينها لتشغيل الأجهزة. لتوفير الكهرباء، يمكن استخدام الغسيل بالماء البارد واستخدام وضعية الإعداد إيكو، وتجفيف الملابس في خارج البيت أو في الداخل، وعدم استخدام المجفف على الإطلاق.

الثلاجات والمجمدات تعتبر الثلاجات والمجمدات أجهزة أخرى تستهلك الكهرباء بشكل كبير في المنزل. لتوفير الطاقة، يجب ضبط درجة حرارة الأجهزة على المستوى الصحيح، وتجنب ضبطها على درجة حرارة شديدة البرودة أو السخونة. كما يمكن اقتناء ثلاجات ومجمدات عالية الجودة وموفرة للطاقة.

أجهزة التلفاز والألعاب تعتبر أجهزة التلفاز والألعاب من أكثر الأجهزة التي يتم تركها قيد التشغيل في وضع الاستعداد لفترات طويلة. وتستهلك هذه الأجهزة بين 6% - 10% من فواتير الطاقة. لتوفير الكهرباء، يجب اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة عند الشراء، وتأكد من إيقاف تشغيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

الأفران والغلايات والميكروويف تعتبر أجهزة الطهي من أجهزة أخرى تستهلك الكهرباء بشكل كبير في المنزل. ويعتمد استهلاك الكهرباء على كفاءة الجهاز ومدى استخدامه. لتوفير الطاقة، يجب استخدام هذه الأجهزة بشكل صحيح ووضعها في الأماكن الصحيحة داخل المطبخ.

باستخدام هذه النصائح، يمكننا توفير الكهرباء في المنزل وتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. اتباع هذه الإرشادات سيساعدنا على تقليل فاتورة الكهرباء والحفاظ على البيئة..