شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى خمسين مرة من زيت الحشيش.. عشبة طبيعية جبارة لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقوى خمسين مرة من زيت الحشيش.. عشبة طبيعية جبارة لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في المنزل

السدر من الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، فهو يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، مثل البروتينات التي تساعد على بناء الشعر وتقويته، والأحماض الأمينية التي تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية لاستخدام نبات السدر لتغذية وتقوية وتنعيم وتطويل الشعر في المنزل.

وصفات عشبة السدر لتكثيف الشعرخلطة السدر والقرنفل

المكونات:

كوب من السدر المطحون

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

عشبة السدر

طريقة التحضير:

اخلطي السدر والقرنفل المطحون في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

أضيفي الماء إلى المزيج بالتدريج حتى يُصبح المزيج كثيفًا بدرجة كافية ليتم فرده على الشعر.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

خلطة السدر واللبنالمكونات:

كوب من السدر المطحون

نصف كوب من اللبن

طريقة التحضير:

اخلطي السدر واللبن في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

خلطة السدر وماء الورد

المكونات:

كوب من السدر المطحون

نصف كوب من ماء الورد

طريقة التحضير:اخلطي السدر وماء الورد في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

وصفات السدر لتنعيم الشعر

خلطة السدر وزيت اللوز

المكونات:

كوب من السدر المطحون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة التحضير:اخلطي السدر وزيت اللوز في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

وصفات السدر لتطويل الشعر

خلطة السدر والحناء

المكونات:

كوب من السدر المطحون

كوب من الحناء

طريقة التحضير:

اخلطي السدر والحناء في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

أضيفي الماء إلى المزيج بالتدريج حتى يُصبح المزيج كثيفًا بدرجة كافية ليتم فرده على الشعر.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

خلطة السدر وزيت الزيتونالمكونات:

كوب من السدر المطحون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي السدر وزيت الزيتون في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ضعي الماسك على الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

خلطة السدر والبيض

المكونات:

كوب من السدر المطحون

بيضة

طريقة التحضير: