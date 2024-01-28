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عدن - ياسمين التهامي - يجعل بشرتك كالزجاج.. زيت سحري من الصيدلية لشد وتبييض البشرة والتخلص من جميع مشاكلها

تبحثين عن خلطة أو وصفة تساعدك في التخلص من تجاعيد البشرة بجانب جعل بشرتك مثل بشرة الكوريات، وبمكونات متوفرة لديك من المنزل مع تكرار الوصفة سوف تشعرين بأن وجهك يلمع مثل الزجاج دون وجود أي حبوب أو مسامات واسعة أو أي مشاكل.وصفة زيت جونسون لشد وترطيب البشرة

تعانى الكثير من السيدات من مشاكل في البشرة من وجود الرؤوس السوداء حب الشباب بالإضافة إلى ظهور التجاعيد، وهي واحدة من الأمور المزعجة لذلك تلجأ بعضهن إلى استعمال كريمات قد تكون ضارة لكن يمكن حل هذه المشاكل ببساطة من خلال وضع كل من زيت جونسون والحمصوصفة زيت جونسون لشد وترطيب البشرة

تعانى الكثير من السيدات من مشاكل في البشرة من وجود الرؤوس السوداء حب الشباب بالإضافة إلى ظهور التجاعيد، وهي واحدة من الأمور المزعجة لذلك تلجأ بعضهن إلى استعمال كريمات قد تكون ضارة لكن يمكن حل هذه المشاكل ببساطة من خلال وضع كل من زيت جونسون والحمص.المقادير هي:

2 ملعقة من زيت جونسون.

معلقة نشا.

العسل هي خطوة اختيارية.

طريقة تحضير الماسك

نفذي الخطوات التالية لتجدي بشرتك صافية من أي مشاكل، والخطوات كالتالي:

ضعي في طبق المقادير ثم اخلطيهم لتكون المقادير متماسكة.

افردي الماسك على وجهك بالكامل ثم انتظري مدة عشر دقائق أو ربع ساعة.

اشطفي وجهك جيداً بعدها سوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت ناعمة.

ماسك الترمس المطحون لترطيب البشرةهذه الوصفة مفيدة تعمل على ترطيب الوجه مع حل مشاكل التجاعيد، وحب الشباب المزعجة التي يعاني

منها معظم الشباب من خلال وضع ما بلي :

الترمس المطحون مع اللبن الرائب.

طبقيه على الوجه كاملاً، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلى وجهك بماء فاتر لتلاحظى صفاء البشرة، ونضارتها.