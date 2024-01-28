مشروع الحماية ودعم سبل العيش يالمساحة الآمنة للنساء والفتيات - عدن يختتم دورة الخياطة.

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عدن - ياسمين التهامي - دن/خاص اختتم مشروع دعم سبل العيش بالمساحة الآمنة للنساء و الفتيات بمحافظة عدن دورة الخياطة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA جاء ذلك من خلال حفل ختامي تكريمي خاص للمتدربات. إجمالًا، شارك في الدورة التدريبية 12 متدربة،تم منح حقيبة التمكين الاقتصادي لـ 10 من المستفيدات المتفوقات المشروع استهدف النساء من الأسر الأشد فقرا والمعنفات والنازحات والنساء من المجمتع المضيف، لتحسين أوضاعهن عبر دمجهم بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة. من جانبا آخر تم زيارة مقر صندوق الأمم المتحدة ومركز سلمان و عقد لقاءات مع المستفيدات لاستكشاف و معرفة الخطط المستقبلية في مشوارهن المهني بمجال الخياطة. حضر الحفل السيدة اليزابيث والسيدة مارينا الجوباني ممثلين عن صندوق الامم المتحدة للسكان، والاستاذ صادق الحوشبي مندوبا اعلاميا عن مركز الملك سلمان. عدن - ياسمين التهامي - دن/خاص اختتم مشروع دعم سبل العيش بالمساحة الآمنة للنساء و الفتيات بمحافظة عدن دورة الخياطة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA جاء ذلك من خلال حفل ختامي تكريمي خاص للمتدربات. إجمالًا، شارك في الدورة التدريبية 12 متدربة،تم منح حقيبة التمكين الاقتصادي لـ 10 من المستفيدات المتفوقات المشروع استهدف النساء من الأسر الأشد فقرا والمعنفات والنازحات والنساء من المجمتع المضيف، لتحسين أوضاعهن عبر دمجهم بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة. من جانبا آخر تم زيارة مقر صندوق الأمم المتحدة ومركز سلمان و عقد لقاءات مع المستفيدات لاستكشاف و معرفة الخطط المستقبلية في مشوارهن المهني بمجال الخياطة. حضر الحفل السيدة اليزابيث والسيدة مارينا الجوباني ممثلين عن صندوق الامم المتحدة للسكان، والاستاذ صادق الحوشبي مندوبا اعلاميا عن مركز الملك سلمان.

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