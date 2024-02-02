الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة بريطانية" والبحرية الأمريكية تعترض صواريخ بالستية

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت جماعة الحوثي، الخميس، إنها استهدفت "سفينة تجارية بريطانية" في البحر الأحمر، في إطار مهاجمة الجماعة للسفن المتجهة إلى إسرائيل وأيضا استهداف السفن الامريكية البريطانية، في الوقت الذي أعلنت القوات الامريكية إطلاق الحوثيين عدد من الصواريخ الباليستية.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع – في بلاغ على منصة إكس – "استهدفت قواتنا البحرية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة"، لافتا "ان العمليات مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".



وفي السياق، قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان الخميس، إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورجحت أن هدفهما كان السفينة "كوي" في البحر الأحمر.



وأضافت: "الصاروخان سقطا في الماء دون أن يصيبا السفينة"، مضيفة أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار لسفينة الشحن التي ترفع العلم الليبيري، أو سفن التحالف في المنطقة".



إلى ذلك كشف مسؤول أميركي، أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق، الخميس، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة الأميركية "كول" في البحر الأحمر.



ونقلت قناة الحرة الأميركية عن المسؤول قوله، إن الصاروخ سقط في المياه دون أن يصيب السفينة، مضيفا: "لم تقع إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار بالسفينة كول أو أي من سفن التحالف في المنطقة".



وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحُديدة في اليمن، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير.



وأفادت وكالة "يو كيه إم تي أو" البريطانية، التي تديرها القوات البحرية الملكية، في بيان بأنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا نحو غرب الحُديدة في اليمن"، مشيرةً إلى أن "السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن".



وقبل ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان "في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت المدمرة "يو أس أس كارني" من إسقاطه بنجاح".



وأضافت، أنه بعد أقل من ساعة، 9:10 مساءاً "أسقطت المدمرة "كارني" ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها"، مؤكدة أن العملية تمت من دون وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.



وفي بيان منفصل أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف "محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة تابعة للحوثيين و10 طائرات مسيّرة أخرى (...) شكلت تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن القوات البحرية الأميركية في المنطقة".



وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع أعلن، يوم الأربعاء، استهداف سفينة تجارية أميركية بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر.



وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن شركة أمبري للأمن البحري قولها إن سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن.



وقالت أمبري: "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها. وأضافت الشركة: "أمبري على علم بإطلاق صاروخ من محافظة تعز" في اليمن.



من جهته، صرح وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، اليوم الخميس، أن الوقت قد حان لزيادة التصعيد في مواجهة الحوثيين، الذين وجهوا ضربات لقوات أميركية، ولسفن في البحر الأحمر.



المصدر: يمن شباب نت + وكالات + الحرة الأمريكية