اليمن.. انقطاع خدمتي الانترنت والاتصالات بشكل كلي جنوب الحديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطعت خدمة الاتصالات والانترنت بشكل كلي في مديريتي حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن)، الجمعة، نتيجة عمل تخريبي في كابل الألياف الضوئية.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن خدمتة الاتصالات والانترنت انقطعت بشكل تام في مديريتي حيس والخوخة منذ ظهر يوم الجمعة، وعزلت جنوب الحديدة عن العالم.

وأوضحت المصادر، أن خدمة اتصالات الهاتف النقال يمن موبايل والأرضي وخدمة الإنترنت "دي سي إل" ، المشغل لهما شركة الإتصالات تيليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقدت بالكامل نتجيجة عمل تخريبي في كابل الألياف الضوئية.

وبين فترة وأخرى، تتكرر انقطاعات الاتصالات والانترنت في المديريتين، بسبب الأعمال التخريبية لكابل الألياف الضوئية، من قبل مسلحين.