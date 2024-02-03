شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الخميرة لنفخ الخدود والحصول على بشرة نضرة وخالية من أي تجاعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدام الخميرة لنفخ الخدود والحصول على بشرة نضرة وخالية من أي تجاعيد

تحب كثير من الفتيات نفخ الخدود بسبب نحافة الوجه التي تعاني منها كثير من الفتيات وتسبب لها مشكلة كبيرة، وذلك يحدث بسبب العوامل الوراثية أو في حالات عدم تناول الأطعمة الصحية بشكل صحيح، وبالتالي يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن المداومة على استخدامها لنفخ الخدود بشكل آمن بعيدًا عن استخدام المواد الكيميائية التي قد تؤثر على البشرة وتعطي نتائج سلبية أو العمليات الجراحية المكلفة والتي في بعض الأحيان لا تعطي النتائج المطلوبة، يمكنك استخدام الخميرة لنفخ الخدود بشكل آمن والمداومة عليها لكي تحافظي على جمالك.احضري ملعقة من الخميرة الفورية وأضيفي عليها ملعقة من لبن الزبادي وقلبي المكونات معًا.

أضيفي إليها ملعقة من ماء الورد وقلبي ثم أضيفي قليلًا من الحلبة المطحونة.

ابدئي بتوزيع هذا الخليط على البشرة لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء واستخدمي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا لكي تحصلي على النتيجة التي تبحثين عنها.وصفة الخميرة والعسل لنفخ الخدود

احضري ملعقة من عسل النحل الطبيعي واخلطي مع الخميرة.

أضيفي بعد ذلك ملعقة من الزبادي وملعقة صغيرة من الليمون وقلبي المكونات معًا.

ابدئي بتوزيع هذا الخليط على البشرة لمدة 25 دقيقة ثم اغسليه بالماء واستخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج سريعة.

خلطة الخميرة واللبن الزباديهذه الوصفة من الوصفات الفعالة احضري ملعقة من البيكنج باودر واللبن الزبادي وقلبي المكونات معًا.

أضيفي عليها ملعقة من الخميرة الفورية وعسل النحل وبعد أن تتجانس المكونات معًا ضعيها على البشرة.

اتركيها لمدة ساعة على الأقل ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا لكي تحصلي على النتائج التي تريدها.خلطة الخميرة والنشا

داومي على استخدام هذه الوصفة لكي تحصلي على النتائج المطلوبة من خلال خلط ملعقة من الخميرة المذابة في الماء.

ثم بعد ذلك أضيفي عليها ملعقة من بودرة الأطفال واللبن الزبادي.

ثم قلبي المكونات معًا ثم ضعي ملعقة من نشا الذرة وزيت الزيتون.

ثم قومي بإضافة بعد ذلك ملعقة صغيرة من ماء الورد وقومي بتقليب المكونات حتى تتجانس معًا جيدًا.

ثم في الخطوة التالية ابدئي بتوزيع الخليط على البشرة وتدليكه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء واستخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع.

تعمل الوصفة على نفخ الخدود وذلك لأن الخميرة تحتوي على خصائص تساعد في ذلك.قناع البطاطس لنفخ الخدود

البطاطس من اهم المكونات التي تعمل على نفخ الخدود وتبيض البشرة وتحضيرها يتم من خلال التالي.

قشري البطاطس وابشريها جيدًا.

ثم بعد ذلك اخلطي البطاطس المبشورة مع عصير الليمون.

ثم وزعي الخليط على الخدود واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.