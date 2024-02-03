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عدن - ياسمين التهامي - بعد اليوم متقلقيش لو الاكل كتر في الملح .. سر الشيفات وراء التخلص من الملح الزائد في الطعام

يعد ملح الطعام من المكونات الأساسية التي تدخل في كل وصفة من وصفات الطعام ويختلف تذوق الملح من شخص لآخر، ولكن لا خلاف على أن الملح إذا تواجد بمقدار معين في الطعام فسوف يكون زائد عن الحد ولذلك تبحث ربة المنزل عن أسهل وأسرع الحلول من أجل علاج تلك المشكلة،سوف نوضح في هذا المقال حيل سهله للتخلص من الملح الزائد في الطعام.العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من طعم الملح الزائد في الأطعمة، ومن أفضل هذه الطرق ما يلي:اولا إضافة السوائل مثل الماء أو الحليب أو الكريمة أو العصير، إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد، حيث تعمل السوائل على تخفيف حدة الملح او اضافة المكونات الأخرى مثل البطاطس أو الخضروات الورقية أو الدقيق أو السكر، إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد حيث تعمل هذه المكونات على امتصاص الملح أو تخفيف حدة طعمه.كيفية التخلص من طعم الملح الزائد في الأطعمة

كما أنه الجزر يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، مما يجعله خيار جيد للتخلص من طعم الملح الزائد في الأطعمة.

قطعي حبة جزر متوسطة الحجم إلى قطع صغيرة.

أضيفي قطع الجزر إلى الطعام الذي يحتوي على طعم ملح زائد.

اتركي الطعام على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

ارفعي الجزر من الطعام.التخلص من طعم الملح الزائد

إضافة الماء أو الحليب أو الكريمة: يمكن إضافة كمية مناسبة من الماء أو الحليب أو الكريمة إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد، حيث تعمل هذه السوائل على تخفيف حدة الملح.

إضافة عصير الليمون أو الخل: يمكن إضافة كمية مناسبة من عصير الليمون أو الخل إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد، حيث يعمل عصير الليمون أو الخل على تخفيف حدة الملح وإضافة نكهة حامضة إلى الطعام.إضافة الدقيق أو السكر: يمكن إضافة كمية مناسبة من الدقيق أو السكر إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد، حيث يعمل الدقيق على امتصاص الملح، بينما يعمل السكر على تخفيف حدة طعم الملح.

إضافة البطاطس: يمكن إضافة حبة بطاطس متوسطة الحجم إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح زائد، حيث تعمل البطاطس على امتصاص كمية الملح الزائد في الطعام.نصائح لتجنب إضافة ملح زائد إلى الأطعمة

إضافة الملح في نهاية الطهي: يتم إضافة الملح في نهاية الطهي، حيث أن الملح يفقد نكهته عند الطهي لفترة طويلة.

استخدام ملح البحر: يستخدم ملح البحر بدلاً من ملح الطعام العادي، حيث أن ملح البحر يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم.

تجنب إضافة الملح إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم بالفعل، مثل اللحوم المعلبة أو المعلبات الأخرى.

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