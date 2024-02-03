الجيش الأميركي يعلن إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين وتدمير أخرى كانت جاهزة للإطلاق في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن القوات الأمريكية اشتبكت وأسقطت عدة طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر يوم الجمعة كما دمرت أربع طائرات مسيرة كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها من اليمن.



وقالت القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس":" استطاعت المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) صباح الجمعة من إسقاط طائرة مسيّرة بدون طيار فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار".



وأضاف البيان، أنه في وقت لاحق من نفس اليوم، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للأطلاق.



وأوضح أن القوات الأمريكية حددت الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.



وأشار إلى أنه بناءاً على ذلك قامت القوات الأمريكية باستهداف الطائرات بدون طيار وتدميرها ضمن إجراء للدفاع عن النفس.



وأفادت القيادة المركزية الأميركية أنه عقب ذلك مساء الجمعة، تمكنت طائرات يو اس اس لابون (DDG 58) وطائرات اف/ أي 18 من ضمن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات دوايت. دي ايزنهاور من إسقاط سبع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر.



ولفت البيان، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار، مؤكدا، أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران أعلنت أمس الجمعة أن الطيران الأميركي والبريطاني استهدف بسبع غارات منطقة الجر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة بين الحين والأخر، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر..

