شكرا لقرائتكم خبر عن ارمي الكمون علي الزنجبيل وانسي اكبر مشكلة بتواجهك 7 ليالي وهتشوفي الفرق.. كنز رخيص في بيتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارمي الكمون علي الزنجبيل وانسي اكبر مشكلة بتواجهك 7 ليالي وهتشوفي الفرق.. كنز رخيص في بيتك

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل مشروب التخسيس الذي يقضي على الدهون ويخلصك منها في وقت قصير للغاية، هذا المشروب هو مشروب الكمون والزنجبيل الجبار الذي يحقق نتائج رائعة ويعطيك نتيجة تخسيس مذهلة، يمكنك عمل هذا المشروب والاستفادة منه في انقاص الوزن والقضاء على الدهون الزائدة، وهو مشروب رخيص الثمن ويمكنك عمله بمكونات موجودة في كل بيت ويمكنك شرائها بكل سهولة.طريقة عمل مشروب التخسيس

يمكنك عمل مشروب التخسيس بكل بسهولة وهو يتكون من الزنجبيل والكمون وهما نوعين من أنواع التوابل والبهارات، ويخلصك هذا المشروب من الدهون المتراكمة مثل: دهون الارداف والبطن، ونذكر لكم مكونات عمل هذا المشروب من خلال النقاط التالية:ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور أو ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة كمون حب أو ملعقة صغيرة كمون مطحون.

كوب ماء.

حبة ليمون.

عودان قرفة أول ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.خطوات تحضير مشروب التخسيس

يمكنك عمل مشروب التخسيس والاستفادة منه بكل سهولة، وذلك بتحضير المكونات السابقة واتباع الخطوات السابقة:

في وعاء قومي بإضافة كوب من الماء وكمية الزنجبيل والكمون.

قلبي المكونين في الماء جيدا وبعد ذلك أضيفي لهم القرفة.

ارفعي الوعاء على نار هادئة وانتظري حتى تختلط المكونات عند الغليان.

عند الغليان ارفعي الإناء من على النار وانتظري حتى يهدأ المشروب.اذا استخدمتي مكونات مطحونة فيمكنك تناول المشروب بعد أن يهدأ، اما إن كنت استخدمتي المكونات غير مطحونة فقومي بتصفية المشروب قبل شربه.

ضعي المشروب في الكأس المفضل لديك واعصري عليه ليمونه كاملة وتناولي المشروب دافئا.

استمري على تناول هذا المشروب، ويفضل تناوله مرتين يوميا مرة قبل وجبة الإفطار ومرة بين وجبتي الغداء والعشاء وذلك للحصول على أفضل نتيجة.

نصائح تساعد على التخسيس مع المشروبيمكنك عمل بعض النصائح التي تساعدك على التخسيس يجب عليك عملها مع هذا المشروب، ونذكر لكم بعض هذه النصائح من خلال النقاط التالية:

يفضل ممارسة نظام غذائي صحي بجانب هذا المشروب.

ممارسة التمارين الرياضية بجانب تناول المشروب للحصول على جسم مثالي.

اتباع النصائح وتناول المشروب يجعلك تخسرين أكثر من سبعة كيلو من وزنك شهريا.

تعطي هذه الوصفة جسم الدفئ وذلك لأنها تزيد من حرارته.

لا تسبب هذه الوصفة أي ألم في المعدة أو انقباضات.

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فأنصحك بعدم تناول هذا المشروب لأنه سيزيد من ضغط دمك.مشروب خل التفاح لإنقاص الوزن

يمكن عمل مشروب من خل التفاح لانقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم، حيث يعمل خل التفاح بقدرته الهائلة وحمض الأسيتيك الذي يحتوي عليها على خفض مستويات الأنسولين بالجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي وسد الشهية، كما يساعد في رفع معدل حرق الدهون ويمكن استخدام خل التفاح من خلال الآتي:-

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح على كوب من الماء.

ثم نقوم بتناول هذا المشروب يوميا صباحا أو مساء أو بين الوجبات.

يجب الانتظام على مشروب خل التفاح يوميا لفقدان الوزن بشكل ملحوظ.الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له دور هام وكبير في إنقاص الوزن، حيث أنه يقوم بتعزيز عملية التمثيل الغذائي ويزيد معدل الحرق بالجسم. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة الهامة والمواد الغذائية القوية الفعالة.

وكل هذا جعل منه واحد من أهم المشروبات الفعالة حتى أن تفقد الوزن بدون عناء.

من خلال غلي الماء ويضاف له الشاي الأخضر ويغطى حتى يبرد ويتناول ثلاث مرات على مدار اليوم.

مشروب القهوة والليمون للتخسيسالمكونات

ملعقة صغيرة من القهوة.

كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

سكر دايت.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير القهوة بالطريقة العادية ثم نضيف إليها السكر الدايت.

ثم نضع القهوة في فنجان ونضع عليها عصير الليمون.

نغطي فنجان القهوة لمدة دقيقتين وبهذا تكون جاهزة على التناول.مشروب بذور الشيا

هذا المشروب يساعد في تقليل معدل الشهية بدرجة كبيرة ويزيد الشعور بالشبع فهو يعد من أهم المشروبات التي تتناول قبل النوم من أجل خسارة الوزن.

بالأخص إذا كنت تريد تناول العشاء ولا تكثر من كمية كبيرة منها، تتمكن من تحضيره عن طريق ملعقة من بذور الشيا بكوب من الماء لمدة لا تقل عن ساعة.

ومن ثم يتم تصفيته ويتم تناوله.عصير الخضروات لفقدان الوزن

عصير الخضروات يشبه عصير الفواكه كثيراً، ولكنهما يختلفوا في السعرات الحرارية، فعصير الخضروات يشمل سعرات حرارية قليلة مقارنة بعصير الفواكه، وبالرغم من ذلك فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع وسد الشهية ويقضي على الجوع، ويقلل من مقدار السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان خلال يومهمشروب القرفة والعسل للتخسيس

يمكن استخدام مشروب القرفة لتنحيف الجسم، حيث لها قدرة فائقة في حرق الدهون وزيادة معدل الحرق، ويمكن تحضير مشروب القرفة من خلال الآتي:-

نقوم برفع وعاء على النار به كوب من الماء.

ثم نضع بداخله عود كبير من القرفة أو ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعم.

نترك الخليط على نار هادئة حتى يغلي تماما لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونقوم بتصفيته في فنجان ونتركه يهدأ قليلا.

ثم نضع عليه ملعقتين صغيرتين من عسل النحل الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يمكن تناول هذا المشروب صباحا ومساءا أو بين الوجبات لزيادة رفع معدل الحرقمشروب الماء

تتمتع الماء بالعديد من الفوائد التي تزيد من صحة الجسم، ولأن الماء سر الحياة فننصحك بشرب الماء بشكل مستمر، كما أن للماء أثر فعال في إنقاص الوزن وذلك لأنه يجعلك تشعر بالشبع وامتلاء المعدة، وتناول الماء البارد بين الوجبات يزيد من سرعة الحرق و يجعلك تفقدين السعرات الحرارية ويقلل من كميات الماء التي تتناولينها في الوجبات.

العسل وخل التفاح لإنقاصالوزن هذه الوصفة لها دور فعال في انقاص الوزن بالرغم من أنها سهلة التحضير فقط عليكي اتباع الخطوات التالية:-

أحضري ملعقة من عسل نحل وملعقة من خل التفاح وامزجيهم جيدا بعد إضافة كأس ماء فاتر.

بعد أن تتأكدي من تجانس جميع المكونات، قومي بشرب هذا الخليط قبل الوجبات.

عند الانتظام في شرب هذا الخليط تمتعي بجسم رشيق، لأن هذه الوصفة تساعدك في التخلص من دهون سريعًا.

مشروب الشاي الأسودمشروب الشاي الأسود للتخلص من الوزن الزائد

هناك العديد من المشروبات التي يمكنك تناول إحداها للتخلص من الوزن الزائد، ومن هذه المشروبات مشروب الشاي الأسود، يحتوي الشاي الأسود على مادة مضادة للأكسدة تسمى بالبوليفينول، تساعد هذه المادة الجسم على حرق الدهون مما يؤدي إلى التخلص من الوزن، لذلك ننصحك بتناول هذا المشروب بشكل يومي.