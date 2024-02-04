أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية وأجهزنا على 15 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر خلال الأيام الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أبو عبيدة، المتحدث العسكري لـ"كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، تدمير 43 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وقتل وإصابة جنود إسرائيليين، وقصف مدينة تل أبيب، خلال الأيام الماضية.



وقال أبو عبيدة، في بيان: "تمكنا، خلال الأيام الماضية (دون تحديد عددها)، من تدمير 43 آلية عسكرية، كليًا أو جزئيًا، والإجهاز على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر".



وأضاف مقاتلو القسام، "قنصوا ضابطا وجنديا (إسرائيليين)، وأوقعوا عشرات بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة، بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".



وأشار متحدث كتائب القسام، إلى أنه "تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو (الإسرائيلي)".



وكشف عن استيلاء مقاتلي القسام "على 4 طائرات درون، ودكّوا التحشدات العسكرية (الإسرائيلية) بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها".

في وقت سابق اليوم أعلنت كتائب "القسام" ، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة، جنوب غرب مدينة غزة.



من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بعد الإيقاع بقوة من جيش الاحتلال في كمين محكم غربي خانيونس، والاشتباك معهم من مسافة صفر.



وذكرت "سرايا القدس" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس. كما على قناتها في تليغرام، مشاهد من رشقات صاروخية قصفت بها مواقع عسكرية وتحشدات صهيونية.



المصدر: وكالات