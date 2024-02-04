خلال زيارته لإيران.. "غروندبرغ" يشدد على ضرورة الحفاظ على التقدم نحو وقف إطلاق النار في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأحد، إنه شدد خلال محادثات عقدها في طهران على ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن.



وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان له، الأحد، بأن غروندبرغ زار طهران والتقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وغيره من كبار المسؤولين والدبلوماسيين.



وقال البيان، إن المبعوث الأممي شدد في اجتماعاته على ضرورة الحفاظ التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، واستئناف عملية سياسية مملوكة لليمنيين برعاية الأمم المتحدة.



واستدرك: "وتحقيقًا لهذه الغاية، استطلع المبعوث الأممي مع المسؤولين الإيرانيين سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البنّاء في اليمن، بما في ذلك من خلال الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة".



وتابع: "ركّزت المناقشات أيضًا على ضرورة خفض التوترات على المستوى الإقليمي، ومنع الارتداد لدائرة العنف الذي عانى منه اليمن حتى الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022".



وقال غروندبرغ: "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن بينما هناك الكثير مما يزال على المحك لـ 30 مليون يمني"، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين.

