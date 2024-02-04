الحكومة تدين التهديدات الحوثية باستهداف الكابلات البحرية في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الحكومة اليمنية، الأحد، التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي بشأن استهداف الكابلات البحرية الدولية بعد سيطرتها عليها بتسهيلات خارجية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن)، التابعتان للحكومة في عدن.

وقالت مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن، إن "التحالفات الدولية للاتصالات، التي تدير الكابلات البحرية، تجاهلت الجهود الدبلوماسية والقانونية، وتعاملت مع جماعة الحوثي؛ مما منح المليشيا معرفة بعمليات الكابلات البحرية الدولية".

وأدانت الشركة والمؤسسة التابعتان للحكومة في عدن، بشدة تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف الكابلات البحرية الدولية، عقب التطورات المقلقة والخطيرة في البحر الأحمر.

وأضافتا أن "المليشيا استهدفت بشكل ممنهج البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات بدون طيار، واستغلت مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015 لتمويل أنشطتها الإرهابية وجمع المعلومات لقمع معارضيها والصحفيين".

وأوضحتا أن المليشيات "حصلت على مليارات الدولارات نتيجة سيطرتها على الكابلات البحرية مثل كابل آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1) وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - غرب أوروبا وغيرها وأن هذه الأموال التي تتدفق عبر النظام المصرفي العالمي، تشكل تهديدًا كبيرًا لنزاهة الاتصالات الدولية".

وطالبت المؤسسة وتليمن، "شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وقف جميع تعاملاتها مع مليشيات الحوثي والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء"، متعهدتين "بالتعاون الكامل لضمان انتقال منتظم لهذه الشركات، وذلك لحماية خدمات الاتصالات الدولية في اليمن والعالم من التخريب".