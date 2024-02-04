تعز.. مليشيا الحوثي تستحدث معسكرًا تدريبيًا للمجندين الأطفال في شرعب السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت قوات الجيش، الأحد، "جرافة" تابعة لمليشيا الحوثي، كانت تقوم بإستحداث تحصينات جديدة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له على منصة فيس بوك، إن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من استهداف شيولاً كانت تستخدمه جماعة الحوثي لإنشاء تحصينات جديدة، في جبهة الثلاثين غرب المحافظة.

وحسب المركز، فإن مليشيا الحوثي كثفت من التحليق بطيرانها المسير فوق مواقع الجيش الوطني.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحدثت معسكراً تدريباً للمجندين الأطفال في مديرية شرعب السلام، ودفعت بتعزيزات إلى جبهات مدينة تعز.

يأتي هذا في ظل التصعيد الحوثي وتعزيز حشودها العسكرية باتجاه جبهات القتال في تعز ومأرب، رغم استمرار الهدنة الأممية المعلنة منذ عامين على التوالي.