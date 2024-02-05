عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تعليق الدراسة في جميع مدارس السعودية خلال شهر رمضان المبارك

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 18:40

انتشر مؤخرًا في المملكة العربية السعودية مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعض الشائعات بخصوص إلغاء الدراسة في المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان لعام 1445، وقد انتشرت هذه الشائعات بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع، حيث قد انتشرت تقريبًا في كل محافظات المملكة العربية السعودية ما بين الطلاب وأولياء الأمور، حتى أثارت هذه الشائعات حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور والطلاب، فما هي الحقيقة؟ هذا ما سنتعرف عليه سويًا الآن.

حقيقة تعليق الدراسة في رمضان بالسعودية 1445لقد حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية منذ انتشار الشائعات عن إلغاء الدراسة في رمضان لعام 1445، على نفي هذه الشائعات جميعًا، وقد أكدت على أن الدراسة سوف تستمر بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، ولكن مع إضافة بعض التعديلات البسيطة، على سبيل المثال: تقليل عدد ساعات الدراسة اليومية، تبكير موعد أداء الإمتحانات، حتى يتم الإنتهاء من العام الدراسي في الوقت المحدد لذلك.