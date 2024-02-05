عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: شاهد معركة حامية الوطيس داخل محطة وقود في السعودية بين العمال وصاحب السيارة

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 21:15

وثق مقطع فيديو وقوع مشاجرة عنيفة بين رجل وعاملين داخل محطة وقود.

وأظهر الفيديو وقوع اشتباكات بالأيدي بين الرجل والعاملين وتبادلوا اللكمات.وأبان الفيديو الرجل وهو يواجه العاملين ويواصل الاشتباك معهما حتى ابتعدا عنه.

ولم يتسنى معرفة مكان الواقعة أو سبب حدوثها.

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