شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة في مكة عاشت مع أسرة فقيرة وتزوجت من نفس العائلة وبعد 35 عاما اكتشفت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة في مكة عاشت مع أسرة فقيرة وتزوجت من نفس العائلة وبعد 35 عاما اكتشفت المفاجأة!