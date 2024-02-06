شكرا لقرائتكم خبر عن راقٍي يروي قصة أغرب من الخيال: ذهب إلى الكويت لـ”رقية مريض” وعند العودة حدثت المفاجأة في المطار! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - راقٍي يروي قصة أغرب من الخيال: ذهب إلى الكويت لـ”رقية مريض” وعند العودة حدثت المفاجأة في المطار!
كشف الراقي فهد الخالدي، عن تفاصيل قصته الغريبة التي تعرّض لها أثناء عودته من الكويت مع “خادم سحر” عطّل رحلته إلى السعودية.
ووفقًا لموقع “سبق” قال “الخالدي” إنه قبل نحو عدة أشهر ذهب إلى الكويت بدعوة من عائلة لرقية مريض لديهم في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وبعد أن فاق المريض من غيبوبته، ذهبوا إلى منزلهم للقراءة على المنزل وعلى الأسرة كاملة، فتبين أن البيت فيه سحر، وظل يقرأ حتى إن “خدم السحر” هددوه بألا يعود إلى السعودية، أثناء قراءته على العائلة بحسب زعمه.
وأضاف “الخالدي” أنه في اليوم الثاني ذهب إلى المطار من أجل العودة إلى المملكة، فكانت المفاجأة أن اسمه غير موجود وليس له بيان في أجهزة المطار كافة برغم حجزه المسبق، ولم يتبق على إقلاع الطائرة سوى ساعة واحدة فقط، حتى أقلعت وأفاده الموظف أن بيانات الرحلة موجودة على الجهاز، ولكن بعد أن أقلعت الطائرة؛ حينها علم أن خدم السحر هم من عطّلوا رحلته، واضطر للعودة إلى عائلة المريض وطلب منهم القراءة على المنزل مرة أخرى حتى يكون في مأمن من السحرة، موضحًا أنه في اليوم التالي تمكن من العودة وحجز رحلة جديدة إلى المملكة.