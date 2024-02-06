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عدن - ياسمين التهامي - قرارات عاجلة من المرور السعودي حول القيادة برخصة دولية في المملكة من هذا التاريخ !

قرارات عاجلة من المرور السعودي حول القيادة برخصة دولية في المملكة من اليوم أتت قرارات عاجلة من المرور السعودي تُسهم في تحسين تجربة القيادة في المملكة، حيث أصدرت توجيهات تُسهم في السماح باستخدام رخص القيادة الدولية في المملكة اعتبارًا من اليوم.

حيث أن هذا الإجراء يعكس رؤية حديثة لتيسير الإجراءات المرورية وتعزيز سهولة التنقل للمواطنين والمقيمين كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحسين البيئة المرورية وتطوير قوانين القيادة، مما يعكس التزامًا بتطوير قطاع النقل وتيسير وسائل التنقل للجميع.

هل يمكن للزائر استخراج رخصة قيادة؟

للحصول على رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية باستخدام الرخصة الدولية أو الرخصة الأجنبية، يجب الانتباه إلى بعض النقاط الهامة:يجب أن يتم التحقق من سريان الرخصة الدولية أو الرخصة الأجنبية وعدم انتهاء صلاحيتها.

عدم وجود مخالفات مرورية لدى المتقدم.

كون المتقدم مقيمًا بشكل نظامي في المملكة.

سريان الرخصة الدولية لمدة لا تقل عن سنة.

توثيق وتحديث الوثائق المطلوبة، مثل جواز السفر وإقامة المقيم.

اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية لتسريع عمليات المعاملة.

التأكد من تسجيل الرخصة في إدارة القانون بالمملكة.

الآلية الخاصة بتجديد رخصة قيادةللحصول على رخصة قيادة باستخدام الرخصة الدولية أو الرخصة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ينبغي مراعاة النقاط التالية:

يجب أن يتم التأكد من خلو المتقدم من مخالفات مرورية غير مسددة.

إجراء الفحص الطبي المطلوب لضمان اللياقة الصحية للقيادة.

اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة لتقييم المهارات العملية.

دفع جميع الرسوم المتعلقة بعملية الحصول على الرخصة.

الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في هذا السياق.

ما هي المخالفة الخاصة بعدم وجود رخصة قيادة للزوارتم تحديث السياسات المرورية في المملكة العربية السعودية بشكل يفرض غرامات مالية على من لا يحمل رخصة قيادة، حيث يفرض عقوبة مالية تتراوح بين ألف ريال سعودي وألفي ريال سعودي على الأفراد الذين يقودون بدون رخصة بالإضافة إلى ذلك كما يتعين على السائقين تجديد رخص قيادتهم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من انتهائها، وفي حالة التأخير يتعين عليهم دفع غرامة مقدارها مائة ريال سعودي.كم سعر استخراج رخصة قيادة في السعودية؟

للانضمام إلى دورة طالبي رخص القيادة الخصوصي المنتظمة، يتوجب دفع رسم التحاق بقيمة 435 ريالًا أما بالنسبة للذين يتبعون دورة رخص القيادة العمومي من منسوبي المؤسسات التي تملك برنامجًا معتمدًا لتدريب قيادة السيارات، و لطالبي رخص القيادة العمومي الذين يحملون رخص القيادة الخصوصية السارية لمدة لا تقل عن سنتين، يتعين عليهم دفع رسم التحاق بقيمة 435 ريالًا أيضًا.