تحقيق لـ"واشنطن بوست" يكشف: جيمس ماتيس قدم الاستشارات سرا للإمارات بشأن حرب اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة الواشنطن بوست عن سجلات سرية أمريكية تكشف تورط وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس في تقديم المشورة سرا للإمارات بشأن حرب اليمن، مضيفة بأن مسؤولين أمريكيين وافقوا على عمل الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية في دولة الإمارات، ثم كافحوا لإخفائه عن الجمهور.



وأفاد التحقيق الذي ترجمه "يمن شباب نت"، بأنه وبعد فترة وجيزة من بدء بلاده قصف اليمن في عام 2015، تواصل الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة سراً مع صديق قديم: الجنرال البحري المتقاعد جيم ماتيس.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي شغل أيضاً منصب نائب القائد الأعلى للجيش الإماراتي، بحاجة إلى المساعدة. وكانت الإمارات العربية المتحدة جزءاً من تحالف الدول العربية الذي تدخل في الحرب الأهلية في اليمن لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. لكن حملة القصف التي شنها التحالف تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ولم تفعل سوى القليل لردع الحوثيين.



ومع تهديد الصراع بالتحول إلى مستنقع إقليمي، طلب محمد من ماتيس، الذي تقاعد من مشاة البحرية عام 2013 بعد سنوات من خوض حروب في الشرق الأوسط وأفغانستان، أن يعمل معه كمستشار عسكري.



وتماشيًا مع القانون الفيدرالي، تقدم ماتيس في يونيو/حزيران 2015 بطلب للحصول على إذن من مشاة البحرية ووزارة الخارجية لتقديم المشورة لمحمد والإمارات بشأن "الجوانب العملياتية والتكتيكية والإعلامية والأخلاقية" للحرب في اليمن، وفقًا لوثائق لم يتم الكشف عنها سابقًا وتم الحصول عليها بواسطة واشنطن بوست من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات .



كان طلبه غير معتاد إلى حد كبير: جندي أسطوري من مشاة البحرية من فئة أربع نجوم يطلب العمل لدى رئيس دولة أجنبية كمستشار شخصي بشأن الحرب المستمرة.



ومما زاد الأمور تعقيدًا أن الجيش الأمريكي أصبح متورطًا في الصراع. فبعد وقت قصير من بدء القصف، وافقت إدارة أوباما على دعم القوات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالتزود بالوقود الجوي والاستخبارات. لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا يشعرون بالقلق المتزايد إزاء عدد اليمنيين الأبرياء الذين يقتلون في الغارات الجوية للتحالف.



ومع ذلك، وافق المسؤولون الأمريكيون بسرعة على طلب ماتيس. ثم كافحوا لإخفاء دوره الاستشاري في حرب اليمن وعمله لمحمد. بعد أن رفعت صحيفة واشنطن بوست دعوى قضائية في عام 2021 بسبب سجلات الأفراد العسكريين الأمريكيين المتقاعدين العاملين لدى حكومات أجنبية، استغرقت الوكالات الفيدرالية عامين ونصف لنشر السجلات المتعلقة بماتيس.



ولم يكشف ماتيس علناً عن وظيفته الاستشارية لدى الإمارات عندما عاد إلى البنتاغون في يناير/كانون الثاني 2017 ليصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب. لقد حذفها من تاريخ عمله العام ونماذج الإفصاح المالي التي قدمها إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية. وعلى الرغم من أنه أبلغ لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالأمر بشكل سري، إلا أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنه لم يتم إبلاغهم بذلك. كما أنه لم يذكر ذلك في مذكراته لعام 2019.



طوال حياته المهنية، أشاد ماتيس، البالغ من العمر الآن 73 عامًا، بالإمارات العربية المتحدة باعتبارها حليفًا قيمًا لواشنطن. بين عامي 2010 و2013، عندما كان جنرالًا في مشاة البحرية مسؤولاً عن جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أشار إلى الدولة الخليجية الصغيرة باسم "إسبرطة الصغيرة" بسبب براعتها العسكرية الضخمة.



لكن ماتيس، أحد أبرز القادة العسكريين الأمريكيين منذ 11 سبتمبر، حافظ على صمت علني ثابت بشأن مهمته كمستشار عسكري للإمارات. ولم يكشف أبدًا عن النطاق الدقيق لعمله أو مدته. لقد رفض طلبات متعددة من الصحيفة لإجراء مقابلة أو للإجابة على أسئلة مكتوبة حول واجباته تجاه محمد.



هناك روايات متضاربة حول ما إذا كان قد حصل على أجر مقابل خدمته الخارجية. وتشير الوثائق التي حصلت عليها صحيفة The Washington Post إلى أن الإمارات ستعوض ماتيس عن نصيحته بشأن الحرب في اليمن، فضلاً عن منحه مكافأة قدرها 100 ألف دولار لإلقاء خطاب واحد بعد ترك إدارة ترامب. لكن متحدثا باسم الجنرال المتقاعد قال إنه كان يعمل مجانا.



على مدى العقد الماضي، أصبح من الممارسات الشائعة، وإن كانت سرية، أن يعمل الأفراد العسكريون الأمريكيون المتقاعدون كمستشارين ومقاولين لحكومات أجنبية. استفاد المئات من المحاربين القدامى من خبرتهم المكتسبة خلال عقدين من الحرب في الشرق الأوسط وأفغانستان من خلال تدريب الجيوش الأجنبية.



وخلص تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2022 إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، على الرغم من صغر حجمها، وظفت عددًا من المحاربين القدامى الأمريكيين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل رواتب تتضاءل أمام ما كانوا يكسبونه أثناء ارتداء الزي العسكري الأمريكي.

وقد تم الاستشهاد بخدمة ماتيس للإمارات العربية المتحدة في هذا التحقيق، الذي استند إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الواشنطن بوست بموجب قانون حرية المعلومات.



واستجابة لأمر القاضي، أصدرت الوكالات الفيدرالية الخريف الماضي سجلات إضافية تكشف لأول مرة أن محمد عين ماتيس شخصيًا لتقديم المشورة له بشأن الحرب في اليمن، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول علاقاته بالإمارات العربية المتحدة.



"سوف يتم تعويضي"



وفي مارس/آذار 2015، انضمت الإمارات إلى التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، الذي توسط في الحرب الأهلية اليمنية. لكن حملة القصف التي فرضها التحالف والحصار البحري تسببت في معاناة إنسانية واسعة النطاق وفشلت في إخضاع الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء.



وبعد عدة أسابيع، اتصل محمد بماتيس، الذي تقاعد منذ ذلك الحين من الجيش الأمريكي، ليسأله عما إذا كان سيعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كمستشار. وفي طلبه الفيدرالي للتوظيف في حكومة أجنبية، قال ماتيس إنه سيقدم المشورة لمحمد فيما يتعلق بالحرب في اليمن، لكنه لم يوضح مقدار الوقت الذي سيخصصه للوظيفة أو مدى عمق تورطه في الصراع.



وكتب في يونيو/حزيران 2015: "ستشمل واجباتي مراجعة الوضع العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز في البداية على حملة اليمن، بهدف تقديم المشورة العسكرية". "الغرض من هذا المنصب هو جلب الخبرة العسكرية الأمريكية في القتال والحملات إلى اليمن".

وأوضح ماتيس أنه سيحصل على أجره.



"سوف يتم تعويضي"، حسبما كتبه بخط اليد، بأحرف كبيرة، في استبيان التوظيف في الحكومة الأجنبية الذي قدمه إلى مشاة البحرية في 4 يونيو/حزيران 2015، كجزء من طلبه للعمل في الإمارات العربية المتحدة.





دبلوماسيون في الظلام



وكان عدد قليل من المسؤولين الفيدراليين الذين ينظمون التوظيف في الحكومة الأجنبية يعلمون أن ماتيس كان يقدم المشورة لمحمد بن سلمان بشأن الحرب في اليمن. لكن مسؤولين آخرين في الأمن القومي قالوا إنهم لم يكونوا يعلمون، بما في ذلك الدبلوماسيون المسؤولون عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.



آن باترسون، وهي دبلوماسية محترفة عملت مع ماتيس عندما كان جنرالاً في مشاة البحرية، وأشرفت على السياسة الخارجية الأمريكية في العالم العربي في عام 2015 بصفتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وفي مقابلة عبر الهاتف، قالت إنها تذكرت بشكل غامض أن مكتب الشؤون السياسية العسكرية بالوزارة أبلغها بطلب ماتيس للتشاور مع الإمارات العربية المتحدة، وأنها أعطته موافقتها.



لكن باترسون، التي تقاعدت من الحكومة الأمريكية في عام 2017، أضافت أنها لا هي ولا فريقها القيادي كانا على علم بأن ماتيس يريد تقديم المشورة للإماراتيين بشأن الحرب في اليمن، والتي أصبحت مصدر إزعاج كبير للسياسة الخارجية لإدارة أوباما.



وقالت: "لا أحد منا يتذكر أن الجنرال ماتيس كان له أي علاقة باليمن خلال تلك الفترة. فيما يتعلق باليمن، لا نتذكر تورطه فيه على الإطلاق".



وقال جيرالد فايرستين، الذي كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد باترسون، إنه كان أيضًا لايعرف شيئاً. ومثل باترسون، تعرف فايرستين على ماتيس شخصيًا خلال فترة عمل الجنرال كقائد للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بين عامي 2010 و2013، عندما عمل فيرستين سفيرًا للولايات المتحدة في اليمن.



صديق في أبو ظبي



وعندما تولى مسؤولية البنتاغون، حافظ ماتيس على علاقته الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة.في 18 فبراير 2017، بعد شهر واحد من تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتًا مقابل صوت واحد لتأكيد تعيينه وزيرًا للدفاع، سافر ماتيس إلى أبو ظبي كجزء من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط. ولدى وصوله استقبله محمد بحفاوة.



ووفقاً لبيان عام صادر عن وزارة الدفاع حول الاجتماع، ناقش الزعيمان التحديات الأمنية في شبه الجزيرة العربية، "بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في اليمن".



ولم يرد في البيان أي إشارة إلى أن ماتيس كان يعمل كمستشار خاص لمحمد في هذه المشكلة بالذات.



في الوقت نفسه ،فإن الحرب في اليمن لا تزال مشتعلة. ولم تتمكن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وحلفاؤها من هزيمة المتمردين الحوثيين، الذين أصبحوا أقوى من أي وقت مضى، بفضل الدعم المقدم من إيران.



في 3 يناير/كانون الثاني، أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى إنذاراً عاماً، تحذر فيه الحوثيين من عدم وقف إطلاق الصواريخ على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، وإلا فسيتعين على المتمردين تحمل "العواقب".



ومنذ ذلك الحين، تصاعدت هجمات الحوثيين، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الرد بضربات عسكرية من السفن الحربية والطائرات في المنطقة.

