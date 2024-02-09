الجيش الأمريكي يعلن استهداف قوارب مفخخة وصواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، أنه استهدف أمس الخميس، زوارق مفخخة وصواريخ مضادة للسفت تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في اليمن، ضمن ماسماه "الدفاع عن النفس".



وقال القيادة الامريكية المركزية "سنتكوم"، "في 8 فبراير/شباط، بين الساعة 5 صباحًا و9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية سبع ضربات دفاع عن النفس ضد أربعة قوارب مفخخة مُسيّرة تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت مستعدة للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".



وأضاف البيان، حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ والقوارب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.



وزعم البيان أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ورداً على ذلك يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الماضي، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

