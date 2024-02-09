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عدن - ياسمين التهامي - رجعي عمرك لبدايته.. استخرجي كولاجين سحري من هذا المكون الموجود في منزلك بهذه الطريقة

يعد لبان الذكر كونه من المواد الطبيعية الفعالة التي يساهم في تحسين صحة وجمال البشرة ويتم استخدامه بشكل كبير في المستحضرات الخاصة للعناية للبشرة، ويضم العديد من الفوائد ولذلك قامت العديد من السيدات بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة، للتخلص من مشاكل البشرة، والحصول على أفضل النتائج في تبييض الوجه، ولذلك سوف نقوم باستخدام لبان الذكر وإحضار بعض المكونات الطبيعية الأخرى، ليتم الحصول على أفضل وصفة طبيعية تساهم بشكل كبير في تبييض البشرة، والتخلص من التجاعيد سوف نقوم بتوضيح ذلك بكل دقة في مقالنا الجاري.وصفة كريم لبان الذكر

نظراً لأن كريم لبان الذكر يضم العديد من الفوائد، فسوف نقوم بتحضير الوصفة الطبيعية باستخدام كريم لبان الذكر، وبعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تتمثل فيما يلي:ملعقتين صغيرتين من لبان الذكر المطحون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير وصفة لبان الذكر للعناية بالبشرة فيما يلي:

إحضار وعاء صغير.

نضع لبان الذكر المطحون وزيت جوز الهند ونحرص على التقليب جيداً.طريقة الإستخدام

تتمثل طريقة استخدام وصفة كريم لبان الذكر فيما يلي:

نحرص على تنظيف الوجه جيداً باستخدام المنظف المناسب.

مراعاة تجفيف الوجه بشكل جيد.

نأخذ كمية بسيطة من كريم لبان الذكر، ونقوم بتدليك الوجه جيداً بلطف باستخدام حركات دائرية.

نترك الكريم على الوجه لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف.

نحرص على استخدام الكريم مرتين يومياً للحصول على النتيجة المثالية.