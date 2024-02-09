عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي من الاسرة الحاكمة يشعل المواقع ويثير ضجة بسبب ما فعله مع بائع العسل؟

الجمعة 9 فبراير 2024 الساعة 14:08

وثق مقطع فيديو ممازحة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لبائع عسل خلال تدشين فعاليات مهرجان عسل جازان "التاسع".

وأظهر الفيديو أمير جازان يصافح بائع العسل، ومازحه قائلا: "كم لك ما قصيت شعرك ..؟"، ورد البائع: " يمكن من 19 سنة ما قصيته". وأضاف الأمير: "يعطيك العافية".يذكر أن حفل الافتتاح شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من المزارعين ومربي النحل وعدداً كبيراً من الزوار والمهتمين بمنتجات العسل.