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عدن - ياسمين التهامي - نهاية مرعبة وصادمة ولم يتوقعها أحد .. فنانة شهيرة تلقى مصرعها بسبب قطعة «بسكويت

توفيت الفنانة الاستعراضية البريطانية أورلا باكسينديل بعد تناولها قطعة بسكويت من أحد المتاجر.

حدثت الوفاة بسبب معاناة الفنانة من حساسية شديدة للفول السوداني دون علمها.البسكويت الذي تناولته الفنانة يحتوي على هذا المكون، ولم يتم ذكر وجود المكسرات في قائمة مكونات المنتج على العبوة.

كانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية، وكانت محاطة بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، ولكن للأسف لم يكن هذا كافيًا لمواجهة رد فعل التحسس الشديد الذي تعرضت له بعد تناول البسكويت.

وأكد بيان صادر عن محاميها أن سبب الوفاة يعود إلى صدمة حساسية ناجمة عن الإهمال الجسيم والسلوك المتهور، بسبب فشل الشركة المصنعة أو البائع في التعرف بشكل صحيح على محتويات المنتج.

عبرت عائلة باكسينديل عن حزنها لوفاة ابنتهم البالغة من العمر 25 عامًا، والتي كانت تستعد لأداء دورها في استعراض "أليس في بلاد العجائب"، ووصفوها بأنها تجسيد للحماس والقوة والجمال.

أورلا باكسينديل ولدت في شرق لانكشاير ببريطانيا، وانتقلت إلى نيويورك في عام 2018 لتحقيق حلمها في مجال الفن، حيث عملت كراقصة وممثلة وعارضة أزياء محترفة.