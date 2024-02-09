العدوان على غزة.. 13 مجزرة خلال 24 ساعة والاحتلال يقتحم مستشفى الأمل ويستهدف مجمع ناصر

المنامة - ياسر ابراهيم -

كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على شمال قطاع غزة وجنوبه مع دخول الحرب يومها الـ126، وسط معارك عنيفة مستمرة منذ أيام في جنوب غرب مدينة غزة، شمالي القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوباً.



ويواصل الاحتلال حملته الممنهجة المستمرة منذ أشهر لجعل القطاع منطقة غير صالحة للعيش، عبر القصف الجوي والتوغل البري المستمر وتدمير البنية المدنية واستهداف المدنيين والنازحين والباحثين عن الطعام، والتهديد بوقف عمل وكالة "أونروا"، وسط وعيد يطلقه قادة حكومة الاحتلال بشن عملية برية في مدينة رفح، محطة النازحين الأخيرة، قرب الحدود المصرية مع القطاع.



وتخلف مجازر طيران وجيش الاحتلال في مناطق القطاع أكثر من 100 شهيد فلسطيني يومياً، وفقاً لإعلانات وزارة الصحة، وسط أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.



13 مجزرة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة، مضيفة أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات وسط منع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أفادت مصادر محلية في قطاع غزة أن 9 شهداء و11 جريحاً وصلوا مستشفى المعمداني إثر استهدافهم برصاص قناصة الاحتلال جنوب غربي غزة، فيما وصل شهيدان إلى مستشفى غزة الأوروبي.



الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل في خانيونس



أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل التابع له في خانيونس جنوبي قطاع غزة.



قال الهلال الأحمر أنه فقد الاتصال بشكل كامل مع "طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل في خانيونس جراء اقتحام الاحتلال المتواصل للمستشفى" وحمل الاحتلال مسؤولية سلامة طواقمه العاملة هناك، وكذلك الجرحى والمرضى.



طيران الاحتلال يشن غارة على مجمع ناصر الطبي



قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعيّ.



كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدداً من مدارس العودة شرقي خانيونس واحتجزت نازحين فيها.



المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجاعة تتصاعد شمال القطاع



قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن المجاعة تتصاعد شمال القطاع، محملا الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعياتها.



وأضاف المكتب في بيان له أن "كل دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعم أميركي كامل، وكل دول العالم مطالبة بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي قد تودي بحياة نصف مليون إنسان شمال غزة وأطرافها".



وطالب المكتب بشكل فوري وعاجل بإدخال 1000 شاحنة يومياً لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، مضيفا: "إن لم يتم ذلك، فنحن أمام كارثة إنسانية حقيقية".



وزارة الصحة في غزة: الاحتلال قتل 340 كادراً صحياً



أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 كادراً صحياً واعتقل 99 آخرين ودمر 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة.



المصدر: وكالات