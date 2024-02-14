شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضربة موجعه لكل المقمين في السعودية العاملين بهذه المهن بعد قرار توطين جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الموارد البشرية السعودية اصدرت قرار يقضي بتوطين المهن التي في 2023، ولأجل ات تعرفوا المهن المسموح بها للاجانب في المملكة 2023، كان هذا المقال.اقرأ أيعند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته.

مدير الموارد البشرية.

موظف الاستقبال الفندقي.

أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرمن هي المهن الغير مسعودة 2023؟

حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة. تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات. المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعامن هي المهن الغير مسعودة 2023؟.