فيديو مشاجرة عنيفة في السعودية..الداخلية السعودية تضرب بيد من حديد !!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقالت الداخلية السعودية في بيانها: “ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشجرة جماعية بينهم في مكان عام..”تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مشاجرة جماعية لأشخاص في مكان عام بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا. وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول “مموها” على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على 8 أشخاص.وأضافت الداخلية السعودية أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم” دون تقديم تفاصيل إضافية.https://twitter.com/security_gov?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1758532190776725578%7Ctwgr%5Ef6dc709447e611c96eae71317ce730e60710d11f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F79914%2F.

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