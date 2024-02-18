شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علاج فعال متوفر في الصيدليه يعلاج الصلع خلال 3ايام فقط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف خالد الشهراني -أخصائي الجلدية- في مقطع فيديو له على "تيك توك"، أن أحدث علاج للصلع الوراثي هو استخدام مضاد لهرمون الذكورة!وتحدث الشهراني خلال الفيديو عن أسباب الصلع لدى الرجال، حيث أكد أن هرمون "تستستيرون" الذكوري هو السبب الأول حيث تكون نسبته في العادة عالية وله مستقبلات في بصيلات الشعر.
وأشار أثناء حديثه إلى أن صلع النساء يبدأ من منتصف الشعر، بينما في الذكور يكون الصلع في المناطق العلوية والجانبية من الرأس.
وأوضح د. خالد أن العلاج الأحدث للصلع الوراثي عبارة عن حقنة "Dudasteride"، التي هي مضاد لهرمون الذكورة، وتحقن في الرأس، بهدف تقليل تركيز هذا الهرمون، مما يؤدي الى تخفيف تساقط الشعر.
وذكر الشهراني أن هذه الحقنة مرخصة ومتوفرة في السعودية، كما بين أنها تحقن في الرأس كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويكون هناك فرق واضح في نسبة كثافة الشعر بعد حوالي ثلاث أو أربع جلسات..
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