شاهد .. ابنة الفنان السعودي طلال المداح ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة الفنان السعودي طلال المداح ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر مؤخراً إسم “إخلاص”، إبنة الفنانة السعودي طلال المداح، خصوصاً بعد ظهورها على السوشيال ميديا للدفاع عن والدها والرد على الفنان محمد عبده الذي انتقص منه في إحدى المقابلات التلفزيونية.

وردت إخلاص على كلام الفنان محمد عبده الذي سخر فيه من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية “وطني الحبيب”، من أغنية يمنية قديمة بعنوان “من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه”.

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: “عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه”.

وتتميز إخلاص طلال المداح بشخصية قوية وكاريزما، وترتدي الحجاب، ونادراً ما تظهر على وسائل الإعلام أو تشارك صورها عبر السوشيال ميديا.

تكريم طلال المداح



ومؤخراً تم تكريم الفنان طلال المداح في اطار فعاليات”رواد الخليج”، وتسلمت ابنته إخلاص درع التكريم.

وتحدثت إخلاص ، عن تكريم والدها بعد 20 عامًا من وفاته، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد عائلتها وجعلتهم يشعرون بالفخر.

وتفصيلاً، قالت “إخلاص” في حديثها: “بالنسبة للتكريم شئ يثلج الصدر ويسبب لنا السعادة تكريم الوالد بعد 20 عامًا من وفاته وعطاء الناس بالدعاء له وحضرت التكريم بالنيابة عن أهلى وكان شئ مشرف”، بحسب برنامج “سيدتي”.

وعن اعتراض العائلة عن مسلسل السيرة الذاتية لطلال المداح، أضافت: “طلال مداح ظاهرة وعتب الجمهور على أبنائه سوء فهم.. وتم وقف العمل على المسلسل لأن بعض بنود العقد ما ظبطت وووقفنا موضع المسلسل حتى يتم جدولة أو اتخاذ قرار آخر وليس لأننا معترضين على السيرة الذاتية”.

ويكيبيديا طلال المداح

طلال مداح، مغني وملحن سعودي من أصول حضرمية، ولد في 5 أغسطس 1940 – وتوفي في 11 أغسطس 2000).

ويعد طلال المداح أحد أبرز الفنانين السعوديين. وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم، مثل باريس، ولندن، و قدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكلٍ عام.

مساهمات طلال المداح في تطوير الأغنية السعودية

كانت أول أغنية عرفت لحنها وغناها طلال مداح هي (وردك يا زارع الورد) وكانت بالأسلوب الذي يسمونه (الأغنية المكبلهة) حيث جرت العادة قبلها عند المطربين السعوديين أن يلحنوا أي عمل بأسلوب ما يسمى بأغنية اللحن الواحد، وشجعه في تسجيلها عباس غزاوي مسؤول الإذاعة آنذاك. ثم لحّن وغنى كثير من الأعمال المكبلهة منها (يالي الليالي مشوقة)، و (مجروح وأئن)، و (هو حبك)، و (غريبة)، و (أسمر من البر) وغيرها. وأصدر بعض الأغنيات التي يشبه لحنها الموسيقى الغربية مثل أغنية (وعد) و (يا حلوة شيلي اللثام). وخاض تجربة الأغنية الطويلة فغنّى بعض الأعمال منها أغنية (يا حبيب العمر) وأغنية (تعالي) التي غنّاها في التسعينيات الميلادية، وأغنية (خلصت القصة) و (أحرجتني) و (أنا العاشق).

حقائق عن طلال المداح

• كانت أول أغنية سجّلها للإذاعة بعنوان «وردك يا زارع الورد» عام 1377 هـ والتي لحّنها بنفسه وشجعه في تسجيلها عباس غزاوي مسؤول الإذاعة آنذاك، وتُعَد أول أغنية عاطفية سعودية.

• عام 1379هـ سافر إلى بيروت حيث سجّل مجموعة من أغانيه «سويعات الأصيل» «أهل الهوى».

• عام 1386هـ كوّن شركة أسطوانات «رياض فون» مع الفنان لطفي زيني وأغلقت أبوابها مع ظهور الكاسيت عام 1390 هـ.

• عام 1382هـ غنّى من ألحان غازي علي «سلام لله يا هاجرنا» و«أسمر حليوة» و«جينا من الطايف».

• عام 1962م قام ببطولة الفيلم السينمائي الوحيد في مشواره الفني «شارع الضباب» مع الفنانة صباح.

• قام عام 1393هـ ببطولة المسلسل التلفزيوني «الأصيل» مع لطفي زيني وحسن دردير وشارك فيه الممثل محسن سرحان.

• أطلق أشهر أغانيه عام 1393هـ في القاهرة «مقادير» أمام 40 ألف متفرج في استاد نادي الترسانة.

• شارك بانتظام في حفلات مهرجان الجنادرية منذ عام 1409هـ.

•؛ كان أوبريت مولد أمة أول لقاء له مع رفيق دربه الفنان محمد عبده، وقدم أوبريت (ما ننساك يا أمير الشباب) للأمير الراحل فيصل بن فهد لِما للأمير فيصل معزّة خاصة في نفس طلال.

• شارك في جميع المهرجانات داخل السعودية منذ عام 1380 هـ إلى عام 1421 هـ، كما شارك في العديد من المهرجانات في الخليج العربي ومصر وسوريا ولبنان والجزائر وتونس وليبيا.

• أول من دخل ميدان الإنتاج السينمائي بفيلم شارع الضباب.

• أول من طبع أُسطوانات داخل السعودية.

• أول من أقام حفلات غنائية خارج السعودية وداخلها.

• أول من قدّم فرق موسيقية متكاملة ضمن غناء الجزيرة والخليج.

• أول من حدّث وطور الأغنية السعودية بأول أغنية تغنّت على نمط الكوبليهات (الأغنية المكبلهة) وهي «أغنية وردك يا زارع الورد» التي كانت من ألحانه.

• أول من استكتب شعراء لأعمال غنائية وطنية (حائل بعد حيّي، وطني الحبيب، أبها، طيبة).

• أول من أُذيعت له أغنيات سعودية من لندن، دمشق، القاهرة والإذاعات الموجّهة من ألمانيا، هولندا، براغ، موسكو، وغيرها.

• أول من قدّم مسرح في التلفزيون السعودي.

• أول من حصل على الأسطوانة الذهبية. عمل على إضافة وتر للعود وتعلم التقنية الموسيقية.

• أول من عمل مقطوعات موسيقية.

• أول فنان سعودي سجلته جمعية المؤلفين والموسيقيين في فرنسا.

• أول فنان سعودي يكرم داخل السعودية وخارجها. تسلم العديد من الجوائز التكريمية.

• جائزة من الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي.



• أول فنان خليجي تترجم له أغنية على التلفزيون الفرنسي (وعد).

• أول فنان تُذاع له أغنية عاطفية (وردك يا زارع الورد) بالإذاعة السعودية.

• حاز على المركز الأول في أول استفتاء إذاعي سعودي عام 1963م في مجالي الغناء والموسيقى.

• أول من غنّى ألوان غنائية عربية.



وفات طلال المداح

توفي طلال مداح في يوم الجمعة 11 جمادى الأولى 1421هـ الموافق 11 أغسطس 2000 على الهواء مباشرة أثناء أداءه إحدى وصلاته الغنائية على مسرح «المفتاحة» في مدينة أبها في السعودية أمام أكثر من 3 آلاف شخص.

ونُقل جثمانه بالطائرة من أبها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكان في استقبال الجثمان عند الطائرة أبناؤه وأقاربه وعدد من أصدقائه وأحبائه، والفنان محمد عبده، وكان على متن الطائرة الفنان عبادي الجوهر ومدير أعمال طلال وصديقه خالد أبو منذر والشاعر سعود سالم والإعلامي يحيى زريقان.



ونقل بعدها جثمانه إلى مكة بسيارة إسعاف وصُلي عليه في المسجد الحرام بمكة بعد صلاة الجمعة ودفن في مقابر المعلاة.