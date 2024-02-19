الاقبال يتزايد عليها.. المقاهي اليمنية في أمريكا تملأ الفجوة الاجتماعية للمسلمين

المنامة - ياسر ابراهيم - برغم كونها مركزا مهما للتعايش وتجمع الأجيال وتبادل الثقافات، يثار جدل حول دور المقاهي اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساءلت الغارديان البريطانية عن أسباب توافد المسلمين الأمريكيين على تلك المقاهي والذي قالت إنه بات مثيرا للجدل.



"مقهى القمرية" يقع في إحدى ضواحي ميشيغان الهادئة إلى حد ما، ولكن المشهد هناك قريب بشكل مدهش من تلك الموجودة في المقاهي اليمنية في المدن الكبرى، حيث سرعان ما أصبحت عنصرا أساسيا في الحياة الإسلامية الأمريكية.



نشأت ثلاث سلاسل – حراز، والقهوة، والقمرية – في ميشيغان، وهي ولاية كانت منذ فترة طويلة مركزًا للعرب الأمريكيين. لقد افتتحوا أكثر من 30 فرعاً منذ ظهور قهوة هاوس أو "بيت القهوة" لأول مرة في عام 2017، وتوسعت إلى كاليفورنيا وإلينوي ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس. في كل مكان أذهب إليه حيث يوجد مسلمون، تجد مقهى يمنيًا بقربك.



ومع توسعها السريع، تعمل المقاهي اليمنية على صياغة الشكل الذي تبدو عليه المساحات الاجتماعية الإسلامية في أمريكا الحديثة. وفق الصحيفة البريطانية.



يعود الفضل في المقاهي الأولى – وهي مساحة ثالثة خارج المنزل والمسجد – إلى العثمانيين على نطاق واسع. يقول المناصرون اليمنيون إن وطنهم هو الموطن "الحقيقي" للقهوة، التي تنتشر من ميناء المخا، حتى في مواجهة الأدلة العلمية المقنعة التي تشير إلى أن القهوة على الأقل جاءت من إثيوبيا أو من أي مكان آخر في القرن الأفريقي.



لكن المقهى اليمني – على الطراز الأمريكي – جديد تماماً. إنه يردد صدى بيوت شاي الفقاعات التايوانية التي انتشرت لأول مرة في كاليفورنيا في التسعينيات ثم انتشرت في جميع أنحاء البلاد. ويمكن للمجموعات الفرعية العرقية الآسيوية الأخرى أن تذهب إلى هناك وتشعر بأنها تنتمي إلى جماعاتها الخاصة.



يعتمد نموذج الأعمال اليمني على عدد قليل من الابتكارات الرئيسية: فتح مقهى في وقت متأخر بشكل بسيط (يمكن أن تمتد ساعات رمضان إلى الساعة الثانية صباحا). لا يوجد كحول وإنما حبوب البن اليمني.

المشروبات تحمل أسماء مدن يمنية: القهوة الجبني، والحرازي، والصنعاني، والشاي العدني. يتم تحضير المشروبات في وعاء واحد باستخدام بهارات تجارة المحيط الهندي مثل الهيل والقرفة والقرنفل. هناك غلايات مشتركة تسهل المحادثة بين الكثير من المسلمين، صغارًا وكبارًا.



وقالت جريوال: "أعتقد أنها مختلفة تمامًا عن المقاهي الأمريكية من حيث الشكل والمظهر". ففي المقاهي الأمريكية، "الجدية، والاجتهاد، والكفاءة هي الأسلوب السائد". بينما في المقاهي اليمنية، "الوضع مريح، ولا أحد يدفعك للخروج".



"طه منصر" من أصحاب فروع "قمرية شيكاغو ريدج" قال "إنهم كانوا يمتلكون أو يعملون في متاجر المشروبات الكحولية أو متاجر الدخان"، ووصف منصر، هذا العمل بأنه "خطير ولا يتماشى مع قيمه".



ومن ناحية أخرى، فإن الترويج للثقافة اليمنية يملأه بمشاعر الفخر. وهذا الفخر يمكن أن يدعيه الآخرون أيضًا. "إنها حركة"، هكذا قال محمد أبو زير، وهو زبون فلسطيني، بينما كنا نجلس في متجر منصر. وقد كثف هو وأصدقاؤه زياراتهم للمقاهي اليمنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال: "إننا نفضل إعطاء أموالنا لمقاهي كالقمرية وبيت القهوة وحراز بدلاً من الشركات الكبرى مثل ستاربكس ودانكن دونتس".



تختلف الأجواء في كل مقهى، حتى لو كانت جميعها اجتماعية للغاية. في الليل، يشبه مقهى حراز في أورلاند بارك بولاية إلينوي صالة الشيشة ولكن بدون الشيشة. فالقمرية هي الأكثر تشدداً بينها جميعاً.



يتميز موقع شيكاغو ريدج بمزيج من المقاعد المنخفضة والمقاعد بجانب الكراسي الجلدية والديكورات اليمنية. لا يزال بيت القهوة الأصلي في ديربورن بولاية ميشيغان يبدو وكأنه نتاج للمجتمع العربي هناك منذ فترة طويلة.



ويقوم صانعو القهوة بغلي قشور القهوة والحبوب وخليط الشاي في الجزوة خلال النهار، ويتم عرض حاويات عملاقة من حبوب القهوة ذات اللون الأشقر والشوكولاتة في الأعلى.



وقال العديد من رواد المقهى اليمني أن الذهاب إلى المقهى اليمني المحلي سرعان ما أصبح روتينًا أسبوعيًا، وذلك ببساطة لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيقابلون شخصًا ما أو يلتقون بشخص جديد.



في إحدى ليالي عطلة نهاية الأسبوع النموذجية في "مقهى هاوس"، يخرج الطابور من الباب. تتم مطاردة الطاولات والمطالبة بها، والمجموعات التي لا تستطيع العثور على الطاولات ستجلس على الرصيف بالخارج وتتحدث لساعات في كل مرة.



المساجد الأمريكية هي في المقام الأول أماكن للصلاة، ولكنها قد تقدم أيضًا وجبات الطعام أو دروسًا أو ملعبًا لكرة السلة. خارج المسجد، لدى العديد من المجتمعات الإسلامية مساحات محدودة للاختلاط في الأماكن العامة.



تقول الأستاذة غريوال إن المساحات الثالثة مثل المقهى تملأ الفجوة الاجتماعية، وفي عقيدة يعتقد الكثيرون أن الزواج هو نصف دينهم، كثيرًا ما يكافح المسلمون العزاب المتفائلون من أجل تلبية الطموحات.