شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلمة تصرخ في وقت متأخر من الليل .. وحينما هرع الجيران كانت المفاجأة الصادمة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ولت إحدى معلمات القطاع الحكومي بمحافظة أبين (شرقي اليمن)، الانتحار، بسبب تدهور حالتها المادية نتيجة انقطاع المرتبات. وقالت مصادر محلية، إن معلمة حاولت الانتحار، بإحراق نفسها، في إحدى مناطق الدلتا المتاخمه لجعار مديرية خنفر في محافظة أبين. وأوضحت المصادر أن السكان في القرية سمعوا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي صراخ أطفال من داخل أحد المنازل، وهرعوا إلى المنزل ليتفاجأوا بالأم التي تعمل معلمة في إحدى المدارس في المنطقة، تحاول الانتحار بصب مادة الكيروسين على جسدها. وأشارت المصادر إلى أن المعلمة ترددت قبل إشعال النيران في جسدها، متاثرة بصراخ ودموع أطفالها، معلمة تصرخ في وقت متأخر من الليل .. وحينما هرع الجيران كانت المفاجأة الصادمة؟ .

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