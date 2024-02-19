الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مهمة دفاعية في البحر الأحمر

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إطلاق مهمة بحرية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر تحت مسمى "EUNAVFOR Aspides"، الإثنين.



جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا.



وقال بوريل، إن "إذا لم نتمكن من لعب دور جيوسياسي في مجال الدفاع، فلن نتمكن من ضمان دفاعنا"، حسب موقع "نوفا نيوز" الإيطالي.



وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أنه "خلال فترة ولايتي أطلقنا 7 مهمات مدنية وأمنية، والإثنين سنطلق المهمة التالية، تلك في البحر الأحمر".



واختتم بوريل، حديثه بالقول: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل معًا، معًا سنكون أقوى، وإذا انفصلنا عن بعضنا سنصبح أضعف".



والجمعة، أفاد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أن مجلس الوزراء قرر مشاركة الجنود الألمان في مهمة الاتحاد الأوروبي "EUNAVFOR Aspides" حتى 28 فبراير/ شباط 2025، وأن القرار سيعرض على البرلمان الاتحادي من أجل التصديق عليه.



وبيّن أن القرار ينص على مشاركة ألمانيا في المهمة بفرقاطة و700 جندي.



وذكر بوشنر، أن منطقة المهمة (مضيق) باب المندب، ومضيق هرمز، بالإضافة إلى المياه الدولية للبحر الأحمر وخليج عدن وبحر عُمان والخليج العربي.



وفي 1 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي أن مهمة الاتحاد لمكافحة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ستبدأ العمل بحلول 19 فبراير.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.



الأناضول

