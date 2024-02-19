واشنطن: هجمات الحوثيين ضد سفن النفط قد تسبب كارثة بيئية وتعرض سبل عيش اليمنيين للخطر

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية من كارثة بيئية في السواحل اليمنية وتعريض سبل عيش اليمنيين للخطر، الاثنين، جراء الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على سفن الشحن والنفط في البحر الأحمر وخليج عدن.



وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس، رغم الجهود العالمية لإنقاذ الناقلة صافر، غير أنه "يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في اليمن".



وشدد البيان: "يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر".



وكانت سلطات الحكومة الشرعية في محافظة الحديدة، قدّرت أن نحو 60 % من الصيادين في المحافظة البالغ عددهم 300 ألف شخص، خسروا أرزاقهم بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

