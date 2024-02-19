شكرا لبحثكم عن خبر كشفت عن الدوافع.. السلطات المصرية تلقي القبض على متهمين بقتل ضابط يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت قناة الحدث السعودية عن مصادر أمنية مصرية أنه السلطات المصرية ألقت القبض على متهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية الذي وجد مقتولا أمس في شقته بالقاهرة.

وبحسب المصادر ذاتها أنه من بين المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي سيدة وتم استعادة المسروقات .