شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذا هو أشجع رجل في العالم .. لن تصدق ماذا فعل وما هي جنسيته؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا شك أن العديد من الناس سيشعرون بالذعر والرعب عند مواجهة كوبرا الملك، ولكن نشر مقطع، يظهر شخص هندي يواجه هذه الزاحفة الضخمة بيديه العاريتين.

تقريبًا، تعادل حجم الكوبرا الملك الوحشي حجم الرجل نفسه، مما يجعل الأمر أكثر تحديًا وخطورة.في عالم حيث تُعتبر كوبرا الملك من بين أخطر الزواحف، بفضل سمها القاتل وطبيعتها العدوانية، يقوم هذا الرجل بحملها فوق رأسه بدون أي معدات أمان.

قام مستخدم بمشاركة هذا المقطع المثير على Instagram تحت اسم Akash Jadhav، ولم يمض وقت طويل حتى حصدت اللقطات انتشاراً واسعًا، حيث نالت أكثر من 29000 إعجاب، وما زالت الأعداد في تزايد مستمر.

سرعان ما تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث عبر بعضهم عن إعجابهم بشجاعة الرجل في المقطع، بينما عبر آخرون عن توترهم وخوفهم من المشهد الجريء..