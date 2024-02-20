وداعا للأدوية .. عشبة مذهلة تنقذك أنت وعائلتك من 7 أمراض فتاكة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الصدر، مثل السعال، والتهاب الشعب الهوائية، والربو، والتهاب الرئة. وفيما يلي بعض من أشهر هذه الأعشاب:
• الزعتر: يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف أعراض السعال والتهاب الشعب الهوائية. ويمكن تناوله على شكل شاي أو أقراص.• الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية والربو. ويمكن تناوله على شكل شاي أو كبسولات.
• النعناع: يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج، مما يساعد على تخفيف أعراض السعال والتهاب الشعب الهوائية. ويمكن تناوله على شكل شاي أو أقراص.
• عرق السوس: يحتوي عرق السوس على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية والربو. ويمكن تناوله على شكل شاي أو أقراص.
• الثوم: يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية والربو. ويمكن تناوله نيئًا أو مطهيًا..
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