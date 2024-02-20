شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة للمقيمين .. الجوازات السعودية تعلن إتاحة تمديد تأشيرة الزيارة للأفراد بهذا الشرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية تمديد الزيارة للأفراد وذلك قبل انتهاء صلاحية سريانها ب7 أيام، ويتم ذلك عن طريق حساب المستضيف على منصة أبشر، وهناك شرط أولًا يجب تواجده من أجل السماح بتمديد التأشيرة، وسوف يتم توقيع غرامات على انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية بعد مرور 3 أيام من الانتهاء، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتمديد تأشيرة الزيارة الخاصة بالأفراد وقيمة الغرامة، إليكم كافة التفاصيل.

قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية تمديد الزيارة للأفراد قبل انتهائها بمدة تصل إلى 7 أيام، كما قامت وزارة الداخلية بالسماح للمواطنين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بالقيام بتقديم طلب من أجل تمديد الزيارة العائلية، ويتم ذلك عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات، ولكن يجب أن تكون المدة الخاصة بالتمديد متساوية مع مدة التأشيرة، ولا يزيد مجموع مدة التمديد عن 180 يومًا، أي بما يعادل 6 أشهر، وهناك استثناء للمقيمين الذين يحملون الجنسية السورية، وقامت الوزارة بالتأكيد على أن الشخص المسموح له القيام بعمل طلب تمديد يكون طالب الزيارة، ويتم السماح للأشخاص بتمديد الزيارة لمدة تصل إلى 6 أيام قبل الانتهاء إلى مدة اليوم 3 بعد الانتهاء، علمًا بأنه يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يلتزموا بتلك المدة الممنوحة لهم.

لابد من الحرص وأخذ الانتباه دائمًا على معرفة المدة الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية بعد الحصول عليها، وذلك من أجل تجنب الوقوع في أخطاء انتهاء صلاحية التأشيرة دون تجديدها مرة أخرى مما يعرضك ذلك إلى عدة مشاكل أنت في غنى عنها، حيث أن المملكة العربية السعودية تضع بعض القوانين الصارمة التي تقوم بتحديد مدة الإقامة للأشخاص المقيمين على أرضها، ومن يخالف تلك القوانين ولا يتبعها يضع نفسه تحت فرض الغرامات الكبيرة، حيث تصل قيمة الغرامة الخاصة بانتهاء تأشيرة الزيارة العائلية إلى 1200 ريال سعودي في المرة الأولى والثانية، وإذا تكررت للمرة الثالثة يتم فرض غرامة قيمتها 1500 ريال سعودي مع الترحيل خارج المملكة.

يمكن الدخول إلى المملكة العربية السعودية بعد الحصول على تأشيرة جديدة.

يتم توقيع غرامة على التأخير وعدم القيام بتمديد الزيارة أو مغادرة البلاد.

يتم ذلك من خلال الدخول على منصة الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار خدمات الجوازات، ومن ثم الضغط على تمديد تأشيرة الزيارة، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم دفع الرسوم والضغط على قدم طلبك.