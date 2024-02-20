شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ارتفاع جديد وكبير في أسعار البصل في السعودية .. تعرف على سعر الكيلو اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المملكة السعودية حالة من الارتفاع غير المبرر في أسعار البصل في داخل أنحاء المملكة السعودية وذلك على غير العادة لتصل الأسعار إلى نحو نحو١٠ هللات في الكيلو وهو ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب ذلك الارتفاع الكبير مما استدعى تدخل من الحكومة السعودية لوقف الأمر وحل المشكلة.

انتشرت العديد من الفيديوهات على نطاق واسع ما بين المواطنين في المنتدى، وذلك عقب وصول البصل إلي أسعارا قياسية حيث أكد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في البلاد، أن حدوث أزمة أسعار البصل هو أمر مفتعل حيث يصل سعرها في نهاية هذا الشهر فبراير إلى نحو 10 هللات وذلك من أجل الكيلو الواحد.

وقد أوضح كذلك أنه لا توجد أزمات حقيقية بل مفتعلة من قبل التجار، حيث يستفيدون في تلك المرحلة ويرفعون الأسعار، وقد أشار إلى أن البصل من الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها لبعض الوقت وهناك بديل وهو البصل المجفف، حيث ينتج منها نحو 110 طن للهكتار ومع الكميات المزروعة فهي سوف تكون كفيلة لإنهاء تلك الأزمة.

وأوضح كذلك وجود شريط من جنوب إلي شمال المملكة بصل وقد بدأ الحصاد على عدد مراحل وذلك من منطقة وادي الدواسر ثم إلى منطقة الخرج والرياض إلى ساجر والقصيم وحائل مروراً والجوف ثم تبوك.

وبالنسبة إلى أسعار البصل في المملكة السعودية فقد وثقت الصحف السعودية نقلا عن بائعين الفاكهة والخضروات في المملكة أن جميع الأسعار سوف تتجه الى انخفاض إلا سعر البصل فإنه يرتفع، حيث أن البصل الصيني وزن نحو 10 كيلو قد وصل سعره إلي نحو 60 ريال وذلك خلال تلك الفترة.

قد وصلت أسعار البصل اليمني في وزن 3 كيلو حيث يباع بسعر نحو 20 ريال، بينما وصل سعر البصل السعودي وزن 4 كيلو الى 20 ريال. بينما سعر البصل اليمني التي وزنها نحو 7,5 كيلو بسعر 45 ريال.

كذلك سعر كيس البصل الصغير وصل نحو 25 ريال، بينما سعر الكيس الكبير 100 ريال.

ويكون نصف الكيلو من البصل الأحمر الهندي 9.98 ريال وسعر كيلو البصل الأحمر 14.95 ريال. بينما البصل الأصفر الأمريكي 6 ريال سعودي، والبصل الأبيض الهندي 5.5 ريال.

يصل وزن كيس البصل الكبير إلي (4.5-5 كيلو).

الكيس الكبير وصل إلي 100 ريال..