وزارة الدفاع الفرنسية: اعترضنا ودمرنا طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، أن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.



وأضافت: "ليلة الثلاثاء، رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن. وتم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما".



وتابعت: "تحركاتنا في البحر الأحمر تساهم في ضمان الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتساهم في الدفاع عن حرية الملاحة، وهو هدف عملية EUNAVFOR ASPIDES التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير تحت قيادة يونانية".



والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، رسميا إطلاق "خطة أسبيدس" الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عد لصد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية.



المصدر: وكالات