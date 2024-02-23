شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة السعودية تمنح المقيم الحرية المُطلقة وتتيح له فعل هذا الشيء بدون موافقة الكفيل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال التعرف على إجابة السؤال القائل هل يستطيع العامل عمل خروج وعودة بدون موافقة الكفيل، يمكننا التأكيد على أن فئة المقيمين في المملكة تعتبر من الفئات الكبيرة في المملكة، لذلك نجد أن المملكة تعمل على توفير العديد من الطرق التي يتم من خلاها توفير الراحة لهم، لذلك سوف نتعرف على إمكانية حصولهم على تأشيرة الخروج والعودة بمفردهم.طبقًاا لما قد تم إطلاقه من خلال مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي، أصبح من يحق العمالة الحصول على عدد من الخدمات دون الحاجة إلى موافقة الكفيل وتلك الخدمات هي تأشيرة الخروج والعودة والتنقل الوظيفي، وخدمة الخروج النهائي، وذلك من خلال المنصات التي تقدمها مثل منصة أبشر ومنصة قوى.أن يكون العامل من المسجلين في نظام العمل السعودي.

أن يكون عقد العمل الخاص بالعامل ساري المفعول.

أن تكون الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول، وتكفي لتغطية فترة الخروج والعودة.

أن يكون العامل موجود داخل الأراضي السعودية لكي يتمكن من الحصول على التأشيرة.

عدم وجود أي مخالفات مرورية مسجلة على العامل، وفي حالة وجودها يجب سدادها في أسرع وقت.

أن يكون لدى المستفيد حساب فعال عبر منصة أبشر.

سداد الرسوم المالية الخاصة بالخدمة.يمكن للمقيم الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، من خلال الشروط التالية:يمكنك الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك من خلال العمل على تنفيذ الخطوات التالية:العمل على تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.

الدخول إلى خدمات التأشيرات.

النقر على الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

العمل على إتمام عملية الاستعلام، من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.

عن طريق النقر على استعلام، سوف تتمكن من التعرف على كافة المعلومات المتاحة حول التأشيرة الخاصة بك.

تعمل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على توفير العديد من الخدمات الهامة التي يتم من خلالها العمل على تقديم الدعم الكامل للمقيمين في المملكة، حيث تعتبر تلك الفئة من الفئات الهامة في المملكة، لذلك تعمل المملكة على توفير الراحة التامة لهم..