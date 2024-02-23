شكرا لبحثكم عن خبر استهجان واسع في المجتمع بسبب ادعاء بمنح رئيس مجلس النواب عضوية مبادرة شباب الحجرية التنموية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار ادعاء تم نشره عبر شبكة وهمية على منصة فيسبوك استهجانًا واسعًا في المجتمع المحلي. وفي هذا الادعاء، زعم أن رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، تم منحه عضوية في مبادرة شباب الحجرية التنموية وتعيينه رئيسًا فخريًا للمبادرة.

لقد لاقى هذا الادعاء استهجانًا كبيرًا في أوساط المجتمع المحلي، وذلك بسبب موقع رئيس مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية في البلاد. وقد استنكر الكثيرون بأن يكون عضوًا في مبادرة يتبنى رئيسها أفكارًا تسيء للناس بشكل دائم.

واعتبر ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي بأن الحادثة تعتبر تذكيرًا بأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل الانسياق وراءها وتصديقها. فقد تكون الأخبار الزائفة والادعاءات المضللة مضرة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي إلى انقسام المجتمع وتشويش الرأي العام.

هذا وتثير الشبكة الوهمية الكثير من الانتقادات والجدل بسبب المعلومات التي تنشرها والتي تكون كاذبة وتسيء للآخرين. يشكك العديد من الأشخاص في دقة وموضوعية المعلومات التي تقدمها ويعتبرونها مصدرًا غير موثوق.

كما ان الشبكة الإعلامية تعمل على تلميع عدد من القيادات الحوثية وتسعى جاهدة في كثير من الأحيان لإستهداف رموز وطنية.

وقد استغرب عدد من الناشطين صمت رئيس مجلس النواب إزاء هذا الإدعاء الأمر الذي يدلل قبوله بالرئاسة الفخرية وهو إن صح يسيئ لمنصب رفيع وسيادي في الدولة.