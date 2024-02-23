شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير في الفيزياء بامتياز للباحثة دعاء أنيس أحمد طايع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حصلت الباحثة دعاء أنيس طايع على درجة الماجستير في الفيزياء بامتياز من قسم الفيزياء كلية التربية-عدن جامعة عدن، بعد عرضٍ متميز ودفاع علني عن أطروحتها الموسومة بـ

«Doped Glass as Nuclear Radiation Shielding»

التي نالت قبول واستحسان لجنة التحكيم التي تكونت من:

١) أ. د. مهدي أحمد دبان - رئيسًا ومناقشًا داخليًا.

٢) أ. مشارك د. ماهر طاهر الوعلاني - عضوًا ومناقشًا خارجيًا من جامعة لحج.

٣) أ. مشارك د. عادل أحمد محمد - عضوًا ومشرفًا مساعدًا.

وقد تولى الإشراف الرئيس على الباحثة أ. مشارك د.عمران عيسى صالح.

خلال المناقشة قدّمت الباحثة دعاء أنيس عرضًا علميًا متمكنًا لموضوعها الذي تناول كيفية استخدام الزجاج المطعم كدروع إشعاعية بكل ثقة وقد أجابت على استفسارات لجنة التحكيم باقتدار، وأعلنت لجنة التحكيم قبول أطروحة الباحثة كجزء من متطلبات درجة الماجستير في الفيزياء.

الجدير ذكره أن الباحثة دعاء أنيس معيدة في قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عدن، وقد حصلت على الترتيب الأول على دفعتها في البكالوريوس وكدا في فترة دراستها التمهيدية في الماجستير، وخلال فترة البحث نشرت الباحثة ورقة بحثية في مجلة علمية محكّمة.

حضر الجلسة عدد من الأساتذة والقيادات الأكاديمية الجامعية منهم:

أ. مشارك د.نصر السقاف عميد كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

أ. د.رخسانة محمد إسماعيل رئيس مركز العلوم والتكنولوجيا جامعة عدن

أ.د. شائف محمد قاسم العميد السابق لكلية العلوم جامعة عدن

أ.د. ماجد جمعان النائب الأكاديمي السابق لكلية التربية عدن

أ. مشارك د. عادل محمد القشبري نائب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي كلية التربية جامعة عدن

د. أحمد صالح الأمين رئيس قسم الفيزياء كلية التربية جامعة عدن

د.محمد الحريبي رئيس قسم المناهج كلية التربية جامعة عدن

د.رنا حمود رئيسة قسم الفيزياء كلية التربية صبر جامعة لحج

د.ابتسام شيكو رئيسة قسم الأحياء السابقة كلية التربية عدن

أ. جهاد عبادي رئيس قسم الميكاترونيكس جامعة العلوم والتكنولوجيا

هذا إلى جانب جمع من أعضاء هيئة التدريس وأهل وأصدقاء وزملاء الباحثة وطلبة الدراسات العليا.

خالص التهاني والتبريكات للباحثة ونرجو لها التوفيق في حياتها المستقبلية وعقبى للدكتوراه.