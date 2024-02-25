من داخل منزلك .. 8 نصائح ذهبية تنقذك من مرض قاتل ليس له علاج؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إليك بعض النصائح الغذائية الذهبية لمرضى السكري:1. تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يفضل تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة. هذا يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاعات الحادة في مستوى السكر بعد الوجبات. 2. اختيار المصادر الصحية للكربوهيدرات: يجب تفضيل المصادر الصحية للكربوهيدرات التي تحتوي على الألياف مثل الخضروات الورقية الخضراء والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة. يجب تجنب المنتجات المكررة المحتوية على سكر مضاف. 3. التحكم في حجم الوجبة: ينبغي التحكم في كمية الطعام التي يتم تناولها في كل وجبة. يمكن استخدام أطباق أصغر الحجم أو استخدام كوبًا لقياس الحصص المناسبة. 4. الحرص على توازن الوجبة: يجب تضمين جميع المجموعات الغذائية الرئيسية في وجباتك بشكل متوازن. ينبغي تضمين البروتينات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات الصحية والخضروات والفواكه. 5. التحكم في استهلاك السكر: يجب الحد من استهلاك السكر المضاف والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات. يمكن استخدام بدائل السكر الصحية مثل العسل الطبيعي أو محليات الطعام الاصطناعية بشكل معتدل. 6. شرب الكثير من الماء: ينبغي شرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب وتعزيز صحة الأوعية الدموية. 7. ممارسة النشاط البدني: ينبغي ممارسة النشاط البدني بانتظام، بما في ذلك المشي والسباحة ورياضة القوة. هذا يساعد على تحسين استخدام الجسم للسكر وتحسين حساسية الأنسولين. 8. مراقبة مستويات السكر في الدم: يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام وتسجيلها. هذا يساعد في تقييم استجابة الجسم للنظام الغذائي والأنشطة البدنية وضبط العلاج إذا لزم الأمر..

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