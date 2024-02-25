عاجل: مرور جدة يعلن إغلاق هذاةالطريق ابتدءاً من اليوم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل: مرور جدة يعلن إغلاق هذاةالطريق ابتدءاً من اليومأعلن مرور جدة بدء المرحلة الثانية من الخطة المرورية لإغلاق طريق الكورنيش الفرعي المتجه لحلبة كورنيش جدة نظرًا لأعمال الصيانة. وأضاف مرور جدة: يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا ابتداء من 25 فبراير إلى 10 مارس..

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