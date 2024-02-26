"سنتكوم": هجوم صاروخي حوثي على ناقلة نفطية في خليج عدن وإسقاط مُسيّرتين جنوب البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صاروخاً باليستيا مضاداً للسفن (مساء أمس الأول) نحو ناقلة المنتجات الكيماوية/النفطية "إم في تورم ذور"، التي تملكها وتشغلها الولايات المتحدة في خليج عدن.



وأوضحت في بيان على منصة إكس، أن الصاروخ الحوثي سقط في المياه دون أن يسفر عن أي أضرارللسفينة أو إصابات لطاقمها.



وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان له ليلة السبت/ الأحد، أن قواته أسقطت صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن، أطلقه الحوثيون لاستهداف سفينة أم في تورم ذور، في الوقت الذي زعمت جماعة الحوثي في بيان لها استهداف السفينة بعدد من الصواريخ.



وأضافت "سنتكوم" أنها أسقطت أيضاً طائرتين بدون طيار هجوميتين في اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر دفاعًا عن النفس، فيما تحطمت طائرة بدون طيار ثالثة بسبب عطل أثناء التحليق.



وأشارت إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية، حددت الطائرات بدون طيار أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية، حد وصفها.

