شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، يوم أمس الأحد، بمستشفى سيحوت العام، العيادة الرمضانية المجانية "عيادة النساء والولادة" التي تقيمها إدارة تنمية المرأة بالمديرية، برعاية محافظ محافظة المهرة، وبإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة والسلطة المحلية بمديرية سيحوت، وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمديرية ومستشفى سيحوت العام، وبحضور مديرة إدارة تنمية المرأة الأستاذة أوسان عقيل باعباد، ومدير مكتب الصحة والسكان الأستاذ سعيد مبارك معرابي، ورئيسة قسم الصحة الإنجابية بمستشفى سيحوت الأستاذة مريم معرابي، والدكتورة الروسية صبوحات دكتورة النساء والولادة.

وستكون العيادة الرمضانية "عيادة النساء والولادة، متاحة لاستقبال الحالات المرضية، خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع طوال شهر رمضان المبارك، وتوفر العيادة جميع الأدوية والفحوصات والأجهزة الطبية مجاناً لكافة المرضى، مما يسهم في تخفيف معاناة المرضى من النساء الناتجة عن السفر لخارج المديرية للعلاج وتحمّل الأسرة أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشاد القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله باعبده، بهذه الخطوة المتمثلة بفتح العيادة الرمضانية المجانية، التي تعد حاجة ماسة بهذا الوقت العصيب، لما لها من نتائج إيجابية من خلال تخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج ومايترتب على ذلك، مثمناً الجهود التي بذلها كلاً من، مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان باعباد، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد معرابي، وجميع الكوادر الطبية، لتنفيذ مشروع العيادة الرمضانية المجانية الخاصة بالنساء والولادة.

ومن جانبها، قدمت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، جزيل شكرها لكل من ساهم في تنفيذ مشروع العيادة الرمضانية المجانية الخاصة بالنساء والولادة، من خلال الدعم بكافة أنواعه، أو من خلال تذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة أعمال الكوادر الطبية، أو بالتوجيهات والمتابعة المستمرة للعمل، وعلى رأسهم الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، و وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت، ومديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة الأستاذة لبنى كلشات، والسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، ومكتب الصحة والسكان بالمديرية، وكافة العاملين بالعيادة الرمضانية.