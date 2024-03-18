شكرا لبحثكم عن خبر صفاء معطي تلتقي السيد بيير فلايفا مدير مكتب المنسق المقيم والمنسق الانساني في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء أ.د. صفاء معطي في ديوان الجهاز بالعاصمة عدن اليوم بالسيد بيير فلايفا مدير مكتب المنسق المقيم والمنسق الانساني في اليمن . وفي خلال اللقاء قامت رئيس الجهاز بمناقشة موضوع الحصر الشامل للسكان والمساكن والمنشآت واهمية تظافر وحشد الدعم والجهود للقيام به خصوصا وان اخر اسقاط للسكان بناء على تعداد 2004 سيكون في 2025 مما يحتم ضرورة اجراء حصر شامل كمتطلب للمرحلة القادمة حيث لايمكن بعد هذا اعتماد أي اسقاط سكاني. كما استعرضت أهم أوجه الدعم التي يحتاجها الجهاز في بنيته التحتية وبناء قدرات الكادر البشري وكذا في بناء النظام الاحصائي الوطني والذي احتوته بشكل تفصيلي الاستراتيجية الوطنية الاولى للجهاز المركزي للاحصاء . مما سيعكس نفسه في خطط الاستجابة الانسانية الطارئة وفي خطط التنمية للبلد . وتم استعراض الدور الذي لعبته عدد من المنظمات في دعم الجهاز .

وقد أكد السيد بيير على اهمية قاعدة بيانات الجهاز المركزي للاحصاء في خطط الاستجابة الانسانية وفي خطط التنمية مما يحتم ضرورة الشراكة وتوحيد وتنسيق ادوار وجهود المنظمات الدولية في العمل مع الجهاز المركزي والذي بالطبع سينعكس في جودة البيانات الاحصائية المستخدمة على النطاق المحلي والدولي .

حضر اللقاء السيد زكريا سعيد المساعد الخاص لنائب الممثل المقيم والمنسق للشؤون الانسانية في اليمن . وحضر عن الجهاز قيادات الفريق الفني

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